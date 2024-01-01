Özge Fışkın

Sarmaşık güllerinden tut İçtiğimiz suların mor gölgesinde Kırılmış kalplerimizden Resimsiz çerçevelerdeki bize Kalmadı hiç bir şey Doğmadı gün Ve yağmur külleri yakınca Kader söndürmedi *** Yanlış değildik yine de Kaçtık kaderken hep yok yere Kalmadı elimizde tek bir sebep Aşk bu olamazdı düştü son kale

Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Yetinmeyi bilir misin?