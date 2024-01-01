Yetinmeyi Bilir Misin? Şarkı Sözleri
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Özge Fışkın
Yetinmeyi Bilir Misin?
-
Sarmaşık güllerinden tut
İçtiğimiz suların mor gölgesinde
Kırılmış kalplerimizden
Resimsiz çerçevelerdeki bize
Kalmadı hiç bir şey
Doğmadı gün
Ve yağmur külleri yakınca
Kader söndürmedi
***
Yanlış değildik yine de
Kaçtık kaderken hep yok yere
Kalmadı elimizde tek bir sebep
Aşk bu olamazdı düştü son kale
-
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Yetinmeyi bilir misin?