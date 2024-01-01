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7/24 Dinle Her Şeyin 1 Zamanı Var

Her Şeyin 1 Zamanı Var Şarkı Sözleri

Özge Fışkın Her Şeyin 1 Zamanı Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özge Fışkın Her Şeyin 1 Zamanı Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Şeyin 1 Zamanı Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özge Fışkın

Özge Fışkın

Her Şeyin 1 Zamanı Var

  • Yeraltı

  • Asla

  • Kusuruma Bakma

  • Masal

  • Neyse Ki

  • O Kadar

  • Sana Doğru

  • Son Kale

  • Teferruat

  • Top Sende

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