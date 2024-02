Turuncu aşklar saklanmış mavi göklere Sahte bir meltem bürünmüş puslu gözlere Tenim müptela olmuş şehvetli sözlere Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** İlk bakışta aşklar aldanmış farklı jestlere Sahte bir anlam bürünmüş dokunaklı gözlere Tenim müptela olmuş şehvetli ellere Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele

Uyumak bana zor geliyor Yanımda yokken Yastığım kokunu arıyor ama yok Sen onla yatarken Aylarca, yıllarca sürdü bu Alıştım ölmeye Aklımdaki düşman artık Mahkûmdu gitmeye Ağlar oldum ben çocuklar gibi Akan gözyaşım kan oldu şimdi Bana "Gel" diyen rüzgârın sesi İstiyor beni gittiğinden beri Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor Uyumak bana zor geliyor Yanımda yokken Yastığım kokunu arıyor ama yok Sen onla yatarken Aylarca, yıllarca sürdü bu Alıştım ölmeye Aklımdaki düşman artık Mahkûmdu gitmeye Ağlar oldum ben çocuklar gibi Akan gözyaşım kan oldu şimdi Bana "Gel" diyen rüzgârın sesi İstiyor beni gittiğinden beri Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor Günahkâr olsam da cenneti bulsam da Unutmak isterken hatırlatıyor En derin acılar ya da masum anılar Her şey bana seni hatırlatıyor

Gözlerim bak kör oldu Görmüyorum artık ne seni ne sevgini Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri Yapacak bir şey kalmadı Koşturduk biz senelerce Bir düşün pençesinde uyanmak istemedik Belki de unuttun artık, olsun, Allah'ın bir emri Söylenecek bir söz kalmadı Yüreğinde kimler oldu? Kimler okşadı tenini, güzel ellerini? Yalvarırım sus söyleme Direnmeye gücüm kalmadı Söyleme, sus söyleme Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Gözlerim bak kör oldu Görmüyorum artık ne seni ne sevgini Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri Yapacak bir şey kalmadı Yüreğinde kimler oldu? Kimler okşadı tenini, güzel ellerini? Yalvarırım sus söyleme Direnmeye gücüm kalmadı Söyleme, sus söyleme Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce