Senin sayende çok sevdim sevildim Sevdikçe aşk yakarmış öğrendim Tuhaf hikayemde bir tek ben yenildim Adıma yazılmış kaderimin önünde eğildim *** Bir daha görmemek için geriye dönmemek için Hayata dair rüyanı bir daha bölmemek için *** Yanıyor yansın kalan ömrüm Yıkık dökük bertaraf içim En zor ama en doğru seçim Seni unutmak… Senin için *** Her nefeste bin can vererek yaşar mıydım Altın kafeste aşkı hapsedecek adam mıydım Günah mı suç mu bir kere dönüp bakar mıydım Senin için olmasa senden kaçar mıydım *** Her nefeste bin can vererek yaşar mıydım Altın kafeste aşkı hapsedecek adam mıydım Günah mı suç mu bir kere dönüp bakar mıydım Senin için olmasa senden kaçar mıydım