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7/24 Dinle Nöbetçi Aşık

Nöbetçi Aşık Şarkı Sözleri

Özgün Nöbetçi Aşık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgün Nöbetçi Aşık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nöbetçi Aşık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özgün

Özgün

Nöbetçi Aşık

  • Bir Yaşıma Daha Girdim

  • Kıvırır

  • Yalnızlık

  • Sar Beni

  • Nöbetçi Aşık

  • Kumru

  • Kıpır Kıpır

  • En Derin Acılar

  • Darağacı

  • Acıyı Çeken Anlar

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