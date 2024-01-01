Bu Kalp Durmaz ft Emrah Karaduman Şarkı Sözleri
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Özgün
Bu Kalp Durmaz ft Emrah Karaduman
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Elbet ben de isterdim
Sana verdiğim eğerin kıymetini sen de bil
Madem bana hayrın da yok
Gölge etme yeter ki dadi yolumdan çekil
***
Hey, sana diyorum ister çal ister oyna
Yokluğunu fark etmem
Hey, kime diyorum ister duy ister duyma
Yokluğunu fark ttmem
Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?
***
Merak etme bu kalp durmaz
Daha çok atacak çok atacak
Hiç zamanım olmaz benim
Seni kafama takacak (x2)
***
Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak
Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?
***
Merak etme bu kalp durmaz
Daha çok atacak çok atacak
Hiç zamanım olmaz benim
Seni kafama takacak (x2)
***
Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak
Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?