Elbet ben de isterdim Sana verdiğim eğerin kıymetini sen de bil Madem bana hayrın da yok Gölge etme yeter ki dadi yolumdan çekil *** Hey, sana diyorum ister çal ister oyna Yokluğunu fark etmem Hey, kime diyorum ister duy ister duyma Yokluğunu fark ttmem Hayat bana çok hala anlamadın mı hala? *** Merak etme bu kalp durmaz Daha çok atacak çok atacak Hiç zamanım olmaz benim Seni kafama takacak (x2) *** Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak Hayat bana çok hala anlamadın mı hala? *** Merak etme bu kalp durmaz Daha çok atacak çok atacak Hiç zamanım olmaz benim Seni kafama takacak (x2) *** Kısa bir süre sonra yerini başka birisi alacak Hayat bana çok hala anlamadın mı hala?