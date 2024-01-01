-
İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor
Sensiz son gecemi gökyüzüne fısıldıyor
Rüzgâr yıldızlara gitti, o dönmez diyor
Kalbim son sözünü söylemeden can veriyor
Bedenim buz kesiyor
Yalnızlığın sessizliği
Bir çığ gibi çöküyor, kanayan yüreğim
Bir ümit ile son bir şans diliyor
Belki de ömür biter, yalnızlığım geçer
İçime akan gözyaşlarm yağmur olup biter
Belki de hiç gibi ömür biter, yalnızlığım geçer gider
İçime akan gözyaşlarım sel gibi coşar gider
İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor
Sensiz son gecemi gökyüzüne fısıldıyor
Bedenim buz kesiyor
Yalnızlığın sessizliği
Bir çığ gibi çöküyor, kanayan yüreğim
Bir ümit ile son bir şans diliyor
Belki de ömür biter, yalnızlığım geçer
İçime akan gözyaşlarm yağmur olup biter
Belki de hiç gibi ömür biter, yalnızlığım geçer gider
İçime akan gözyaşlarım sel gibi coşar gider
-
Bakınca her fotoğrafına
Dudaklarım mühürleniyor
Düşünmeden yazar şu hayat acı sonları
***
Duvarları yosunla dolu
Gönül yine derin yaralı
Kader değil insan acıtır canı
***
Ne yıldızlar yanar
Yokluğun kör karanlık
Ne de gün doğar
Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım
İnan değişmez yerin bende aynı
***
Ne yağmurlar diner
Gönlümden her bir hücre bana seni diler
Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım
İnan değişmez yerin bende aynı
***
Bana en güzel anları yaşatan
Kalbime değil ömrüme yazılan
Aşkım
İnan değişmez yerin bende aynı
-
Zor gecelerde ıslak hecelerle
Bir şarkı olsam derdimi anlatan
Aşk hasretiyle yasak bedeninde
Bir ışık olsam içini aydınlatan
"Yok" diyor, ne bir söz yarım kalan
"Yolu yok" diyor, inanması zor ama
"Yok" diyor, seninle olmaz inan
"Sonu yok" diyor, gel otur, derdine yan
Daha bugün senden konuştuk
Daha bugün seni sordular
"İyi" dedim, "Keyfi yerinde"
"Yeni bir aşk bulmuş", diyemedim
Seni soran gözler peşimde
Beni saran korkuyu silemedim
Onun için utandım belki
"Biz ayrıldık", diyemedim
Zor gecelerde ıslak hecelerle
Bir şarkı olsam derdimi anlatan
Aşk hasretiyle yasak bedeninde
Bir ışık olsam içini aydınlatan
"Yok" diyor, ne bir söz yarım kalan
"Yolu yok" diyor, inanması zor ama
"Yok" diyor, seninle olmaz inan
"Sonu yok" diyor, gel otur, derdine yan
Daha bugün senden konuştuk
Daha bugün seni sordular
"İyi" dedim, "Keyfi yerinde"
"Yeni bir aşk bulmuş", diyemedim
Seni soran gözler peşimde
Beni saran korkuyu silemedim
Onun için utandım belki
"Biz ayrıldık", diyemedim
Daha bugün senden konuştuk
Daha bugün seni sordular
"İyi" dedim, "Keyfi yerinde"
"Yeni bir aşk bulmuş", diyemedim
Seni soran gözler peşimde
Beni saran korkuyu silemedim
Onun için utandım belki
"Biz ayrıldık", diyemedim
Biz ayrıldık
"Biz ayrıldık", diyemedim
-
Seyret beni şimdi uzaktan
Belki bunu da çok seversin
Pardon, yanlış mı biliyorum?
"Kıskanmam" mı derdin?
Sen ki yaramaz, aşka hiç inanmaz
Güçlü, kariyer sahibiydin
Benle sıradan bir ilişki
"Bağlanmam" mı derdin?
Utanmadan bi' de soruyor musun?
"Sevgilin kim?" diye
Seni biraz ezik gördüm
Bi' de eskimiş hâline
Hayret ettim
Hayret, görünce şaşırdın
Hayret, kızardın, daraldın
Ha gayret, alışırsın, tatlım
Aşkın ne önemi var?
İnanma, ağla, giderken iyi düşün
Senden güzeli de var
Hayret, görünce şaşırdın
Hayret, kızardın, daraldın
Ha gayret, alışırsın, tatlım
Aşkın ne önemi var?
İnanma, ağla, giderken iyi düşün
Benden güzeli mi var?
Seyret beni şimdi uzaktan
Belki bunu da çok seversin
Pardon, yanlış mı biliyorum?
"Kıskanmam" mı derdin?
Utanmadan bi' de soruyor musun?
"Sevgilin kim?" diye
Seni biraz ezik gördüm
Bi' de eskimiş hâline
Hayret ettim
Hayret, görünce şaşırdın
Hayret, kızardın, daraldın
Ha gayret, alışırsın, tatlım
Aşkın ne önemi var?
İnanma, ağla, giderken iyi düşün
Senden güzeli de var
Hayret, görünce şaşırdın
Hayret, kızardın, daraldın
Ha gayret, alışırsın, tatlım
Aşkın ne önemi var?
İnanma, ağla, giderken iyi düşün
Benden güzeli mi var?
-
Gün gelir bir anda herkes benzeşir
Dün dövüşenler tezgahlarda uzlaşır
İşler tıkırında ilişkiler sütliman
Aynılaşırken ufak ufak yalnızlaşılır
***
Ben sana uyanık ol demedim mi?
Bu elbise sana bol demedim mi?
Gitme bataklık yol demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
***
İnadına inadına dönüyor dünya
Örüyor bak ağlarını örümcek
Kolu kanadı kırık acıdan aşkın
Hor görüldü ne zulüm gördü
***
Aahh vazgeçene dek
***
Ne bana benze ne beni kendine benzet
Olduğun gibi kal bana da müsaade et
Ne kadar çok yatak o kadar pişmanlık
Kendine benzemeyeni sevebilmekte marifet
***
Ben sana uyanık ol demedim mi?
Bu elbise sana bol demedim mi?
Gitme bataklık yol demedim mi?
Demedim mi? Demedim mi?
***
İnadına inadına dönüyor dünya
Örüyor bak ağlarını örümcek
Kolu kanadı kırık acıdan aşkın
Hor görüldü ne zulüm gördü
Aahh vazgeçene dek
-
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Sevişmekten zor
Sevişmekten zor
İçindeki sıkıntıyı
Sevişirken atıyor musun?
Başka başka tenlerle
Mutlu musun? Söyle
Bir an olsun düşündün mü?
Aşk var mı, gözü kör mü?
Ama boş ver, ne anlarsın?
Sana aşkı anlatmak
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Çok mutluyduk ama yok olduk
Kapandı bak son perde
Bensiz kalmak korkutur mu?
Seni üzer mi? Söyle
Yüzümdeki çizgilerle
Barışmayı öğrendim ben
Sense hâlâ, neyse boş ver
Sana aşkı anlatmak
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
sevişmekten zor
(Sevişmekten zor) sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
-
Kırgın bir gün daha
Uyanmak korkusu
Bugün dünden uzak kalma telaşında
Sayamadım kaç gün geçti yatağımda
Yapamadım sensiz buna alışamadım
***
Ayrılık habersiz geliverdi yine
Kalamadı uğramış işte
Boş odalarıma bakmış
Kalbime hiç soramamış
***
Dur dedim ne olur beş dakika otur
Olmaz dedi kalamazmış
Gitti gelmez iki eli boş kaderim
-
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Çok hoşuma gidiyor
İnanamıyorum, aklım şaşıyor
Bütün dünya onu konuşuyor
Bana mı geliyor külkedisi?
Canı isterse Mars'a gidiyor
Temmuzda bile kayak yapıyor
Babadan zengin, köşkte yaşıyor
Vakit geliyor, külkedisi
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Çok hoşuma gidiyor
İnanamıyorum, aklım şaşıyor
Bütün dünya onu konuşuyor
Bana mı geliyor külkedisi?
Canı isterse Mars'a gidiyor
Temmuzda bile kayak yapıyor
Babadan zengin, köşkte yaşıyor
Vakit geliyor, külkedisi
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
(Kız zilli) Yemesi zor ama ben işimi bilirim
(Kız zilli) Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
(Kız zilli) Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Kız zilli
-
Hadi sonuca bağla
Aşkımı onayla
Çal kendini gel benimle
Sebebini sorma
Ona buna sarılma
Gücenirim sonra
Sen benimsin özelsin
Nedenini sorma
Ah gözlerin ele vermeli
Aşk sözlerin dile gelmeli
Yana yana yana yana
Yorgun solgun yüzleriz
Biz seversek özleriz
Bak zamanın keyfine
Zincir vurma kendine
Durgun sakin bir deniz
Biz içinde yüzeriz
Bak hayatın keyfine
Sallan kendi kendine
Yana yana yana yana yana
Hadi sonuca bağla
Aşkımı onayla
Çal kendini gel benimle
Sebebini sorma
Ona buna sarılma
Gücenirim sonra
Sen benimsin özelsin
Nedenini sorma
Ah gözlerin ele vermeli
Aşk sözlerin dile gelmeli
Yana yana yana yana
Yorgun solgun yüzleriz
Biz seversek özleriz
Bak zamanın keyfine
Zincir vurma kendine
Durgun sakin bir deniz
Biz içinde yüzeriz
Bak hayatın keyfine
Sallan kendi kendine
Yana yana yana yana yana
Ah gözlerin ele vermeli
Aşk sözlerin dile gelmeli (gözlerin)
Ah gözlerin ele vermeli
Aşk sözlerin dile gelmeli
Yana yana yana yana yana
Yorgun solgun yüzleriz
Biz seversek özleriz
Bak zamanın keyfine
Zincir vurma kendine
Durgun sakin bir deniz
Biz içinde yüzeriz
Bak hayatın keyfine
Sallan kendi kendine
Yana yana yana yana yana
Yana yana, yana yana
Yana yana yana yana yana
Yana yana, yana yana
Yana yana yana yana yana
Yana yana, yana yana
Yana yana yana yana yana
Yana yana, yana yana
Yana yana yana yana yana
-
Bugün ayrılığın doğum günü
Anılar geliyor üstüme üstüme
Sensizlik yakıyor canımı
Bu da beni mahvediyor
Gözyaşlarım yokluğuna isyan etmiş haykırıyor
Bi' de üstüne sen yine mutlusun ya
Bu da beni kahrediyor
Of dayan yüreğim yokluğuna
Alışıyorum geç olsa da
Yana yana katlanır bu yürek
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
Alışıyorum geç olsa da
Yana yana katlanır bu yürek
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
Bugün ayrılığın doğum günü
Anılar geliyor üstüme üstüme
Sensizlik yakıyor canımı
Bu da beni mahvediyor
Gözyaşlarım yokluğuna isyan etmiş haykırıyor
Bi' de üstüne sen yine mutlusun ya
Bu da beni kahrediyor
Of dayan dayan yüreğim yokluğuna
Alışıyorum geç olsa da
Yana yana katlanır bu yürek
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
Alışıyorum geç olsa da
Yana yana katlanır bu yürek
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
Of dayan yüreğim dayan yokluğuna
Dayan
Alışıyorum geç olsa da
Yana yana katlanır bu yürek
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
Alışıyorum geç olsa da
Yana yana katlanır bu yürek
Acılara gem vura vura
Direniyorum yokluğuna
-
İster söv ister ağla, yan
Vazgeçmek zor aşktan
Belli bi' kural var onda
Hep kaçanı kovala
İster gül ister oyna sen
Kurtulmak zor benden
Zırdeli bi' yürek var serde
Senden asla vazgeçmem
Koş koş, kovala
Delikanlı korkmaz aşktan
Kaç kaç, kovala
Deli gönlüm kaçmaz aşktan
Koş koş, kovala
Delikanlı korkmaz aşktan
Kaç kaç, kovala
Deli gönlüm koş
İster söv ister ağla, yan
Vazgeçmek zor aşktan
Belli bi' kural var onda
Hep kaçanı kovala
İster gül ister oyna sen
Kurtulmak zor benden
Zırdeli bi' yürek var serde
Senden asla vazgeçmem
Koş koş, kovala
Delikanlı korkmaz aşktan
Kaç kaç, kovala
Deli gönlüm kaçmaz aşktan
Koş koş, kovala
Delikanlı korkmaz aşktan
Kaç kaç, kovala
Deli gönlüm koş
İster söv ister ağla, yan
Vazgeçmek zor aşktan
Belli bi' kural var onda
Hep kaçanı kovala
Gül (ister oyna sen) oyna
Kurtulmak zor benden
Zırdeli bi' yürek var serde
Senden asla vazgeçmem
Koş koş, kovala
Delikanlı korkmaz aşktan
Kaç kaç, kovala
Deli gönlüm kaçmaz aşktan
Koş koş, kovala
Delikanlı korkmaz aşktan
Kaç kaç, kovala
Deli gönlüm koş
Deli gönlüm koş
Deli gönlüm koş
-
Aşk derin acılar sever
Açık denizlere yüreğini serer
Ne rüzgârlar ondan korkutur beni
Kalbin yoktur ezberi, unutur üzenleri
Ne de yağmurlar ondan korkutur beni
Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever
Üzeni unutur, unutulur gider
Gönül avunur, yeni bi' kalp sever
Her insan kaderini kendisi çizer
Aşk için unutulur değer, acısı geçer gider
Ne yağmurlar ondan korkutur beni
Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever
Aşk derin acılar sever
Açık denizlere yüreğini serer
Ne rüzgârlar ondan korkutur beni
Kalbin yoktur ezberi, unutur üzenleri
Ne de yağmurlar ondan korkutur beni
Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever
Üzeni unutur, unutulur gider
Gönül avunur, yeni bi' kalp sever
Her insan kaderini kendisi çizer
Aşk için unutulur değer, acıyı sever
Üzeni unutur, unutulur gider
Gönül avunur, yeni bi' kalp sever
Her insan kaderini kendisi çizer
Aşk için unutlur değer, acısı geçer gider
Ne yağmurlar ondan korkutur beni
Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever
Üzeni unutur, unutulur gider
Gönül avunur, yeni bi' kalp sever
Her insan kaderini kendisi çizer
Aşk için unutlur değer, acısı geçer gider
Ne yağmurlar ondan korkutur beni
Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever
Üzeni unutur
Yüreğim avunur
-
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Çok hoşuma gidiyor
İnanamıyorum, aklım şaşıyor
Bütün dünya onu konuşuyor
Bana mı geliyor külkedisi?
Canı isterse Mars'a gidiyor
Temmuzda bile kayak yapıyor
Babadan zengin, köşkte yaşıyor
Vakit geliyor, külkedisi
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Çok hoşuma gidiyor
İnanamıyorum, aklım şaşıyor
Bütün dünya onu konuşuyor
Bana mı geliyor külkedisi?
Canı isterse Mars'a gidiyor
Temmuzda bile kayak yapıyor
Babadan zengin, köşkte yaşıyor
Vakit geliyor, külkedisi
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Kız zilli
Kız zilli
Kız zilli
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
Yemesi zor ama ben işimi bilirim
Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim
(Kız zilli) Yemesi zor ama ben işimi bilirim
(Kız zilli) Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim
(Kız zilli) Bu kız zilli fakat ben yola getiririm
Kız zilli