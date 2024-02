Gözlerim bak kör oldu Görmüyorum artık ne seni ne sevgini Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri Yapacak bir şey kalmadı Koşturduk biz senelerce Bir düşün pençesinde uyanmak istemedik Belki de unuttun artık, olsun, Allah'ın bir emri Söylenecek bir söz kalmadı Yüreğinde kimler oldu? Kimler okşadı tenini, güzel ellerini? Yalvarırım sus söyleme Direnmeye gücüm kalmadı Söyleme, sus söyleme Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Gözlerim bak kör oldu Görmüyorum artık ne seni ne sevgini Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri Yapacak bir şey kalmadı Yüreğinde kimler oldu? Kimler okşadı tenini, güzel ellerini? Yalvarırım sus söyleme Direnmeye gücüm kalmadı Söyleme, sus söyleme Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde Gideceksen çek bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun Ne olursun git bir an önce