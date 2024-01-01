-
Gözlerim bak kör oldu
Görmüyorum artık ne seni ne sevgini
Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri
Yapacak bir şey kalmadı
Koşturduk biz senelerce
Bir düşün pençesinde uyanmak istemedik
Belki de unuttun artık, olsun, Allah'ın bir emri
Söylenecek bir söz kalmadı
Yüreğinde kimler oldu?
Kimler okşadı tenini, güzel ellerini?
Yalvarırım sus söyleme
Direnmeye gücüm kalmadı
Söyleme, sus söyleme
Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde
Gideceksen çek bir an önce
Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun
Ne olursun git bir an önce
Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde
Gideceksen çek bir an önce
Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun
Ne olursun git bir an önce
Gözlerim bak kör oldu
Görmüyorum artık ne seni ne sevgini
Sadece yıkıldım kaldım, olsun, Allah'ın bir emri
Yapacak bir şey kalmadı
Yüreğinde kimler oldu?
Kimler okşadı tenini, güzel ellerini?
Yalvarırım sus söyleme
Direnmeye gücüm kalmadı
Söyleme, sus söyleme
Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde
Gideceksen çek bir an önce
Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun
Ne olursun git bir an önce
Darağacının dibinde, bir ip senin ellerinde
Gideceksen çek bir an önce
Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun
Ne olursun git bir an önce
Sensiz günü ben neyleyim, ölümüm elinden olsun
Ne olursun git bir an önce
-
Turuncu aşklar saklanmış mavi göklere
Sahte bir meltem bürünmüş puslu gözlere
Tenim müptela olmuş şehvetli sözlere
Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
***
İlk bakışta aşklar aldanmış farklı jestlere
Sahte bir anlam bürünmüş dokunaklı gözlere
Tenim müptela olmuş şehvetli ellere
Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
-
Sen öğrettin bir çok şeyi
En kötüsü kenarda kalmak
Düşünmemek hiç bir şeyi
Sensizken içten içe yanmak
***
Canım olsa vermez miydim
Sermez miydim yollarına
En sevdiğindir bilirim ezip geçmek
Hadi kır kalbimi defalarca
Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına
***
Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da
Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da
Zamansız bir depreme tutuldu kalbim
Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Ah!Yangın kor ateşler beni yaksa da
Sensizlik yollarıma yağmış olsa da
Zamansız bir ölüme seyirci kaldın
Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Sen öğrettin bir çok şeyi
En kötüsü kenarda kalmak
Düşünmemek hiç bir şeyi
Sensizken içten içe yanmak
***
Canım olsa vermez miydim
Sermez miydim yollarına
En sevdiğindir bilirim ezip geçmek
Hadi kır kalbimi defalarca
Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına
***
Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da
Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da
Zamansız bir depreme tutuldu kalbim
Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Ah! Yangın kor ateşler beni yaksa da
Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da
Zamansız bir ölüme seyirci kaldın
Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Bir şeyler ilk aşkımı hatırlatsa da
Son aşkım sendin asla anlamasan da
Zamansız bir ölüme sebep sen oldun
Kabullen yok olmamı bir tebessümle
***
Ah! Ah yangın of Zamansız bir ölüme seyirci kaldın
Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi
-
Güneş beni artık hiç ısıtmıyor
Üşütmüyor kışlar beni eskisi gibi
Ben de öldüm senle, sadece kalbim çarpıyor
Şarkılarım sensiz kalmış, söylenmiyor
Güneş beni artık hiç ısıtmıyor
Üşütmüyor kışlar beni eskisi gibi
Ben de öldüm senle, sadece kalbim çarpıyor
Şarkılarım sensiz kalmış, söylenmiyor
Üşüyorum, sar beni ellerinle
Yak, yangın ol düş kalbime
Ya da sus, hiçbir şey söyleme
N'olur kal benimle
Yatağıma gel yine, kokun kalsın
Hiç bitmesin sıcaklığın
Kurtar beni, sensizliğin
Koynundayım
Güneş beni artık hiç ısıtmıyor
Üşütmüyor kışlar beni eskisi gibi
Ben de öldüm senle, sadece kalbim çarpıyor
Şarkılarım sensiz kalmış, söylenmiyor
Üşüyorum, sar beni ellerinle
Yak, yangın ol düş kalbime
Ya da sus, hiçbir şey söyleme
N'olur kal benimle
Yatağıma gel yine, kokun kalsın
Hiç bitmesin sıcaklığın
Kurtar beni, sensizliğin
Koynundayım
Of üşüyorum, sar beni ellerinle
Yak, yangın ol düş kalbime
Ya da sus, hiçbir şey söyleme
N'olur kal benimle
Yatağıma gel yine, kokun kalsın
Hiç bitmesin sıcaklığın
Kurtar beni, sensizliğin
Koynundayım
Koynundayım
-
Günlerce aç susuz yaşanır mı sence böyle
İnsan bir cümlede anlatır mı aşkı söyle
Boş sözler söylenir aşığım der sonra kandırır bir şekerle
Terkeder, çeker gider...
Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık
Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık
Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim
Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık
Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık
Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık
Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim
Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık
Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık
Günlerce aç susuz yaşanır mı sence böyle
İnsan bir cümlede anlatır mı aşkı söyle
Boş sözler söylenir aşığım der sonra kandırır bir şekerle
Terkeder, çeker gider...
Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık
Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık
Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim
Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık
Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık
Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık
Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim
Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık
Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık
Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık
Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık
Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim
Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık
Hadi güzelim kalk gidelim bize olanlar olsun artık
Bugün uymaz belki yarın diye nöbetçi aşık kaldık
Yeter artık bunca naz uzatmadan gel sevgilim
Ver de kurtul saf kalbini diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık
Diye diye diye diye diye diye kuruduk kaldık
Diye diye diye diye nöbetçi aşık kaldık
-
Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken
Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken
Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken
İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken
Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken
Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken
İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
-
Ateşli bakışların karanlıkta parladı
Kırmızı dudakların tenimde dolaşmalı
Üstündeki elbise zihnimde şeffaflaştı
Yüreğim telaşlandı
Karşı koymak imkansız,arzular bni sardı
***
Hadi bir solukta günah kapında
***
Gel kıpır kıpır
İçim fıkır fıkır
Tenimde dolaşsın ayyy
Ay geceye küsmeden( gel kurallarını hiç düşünmeden)
Yarını düşünmedenX2
***
Ay gecede sönmeden
Yarına üzülmedenX3
-
Uyumak bana zor geliyor
Yanımda yokken
Yastığım kokunu arıyor ama yok
Sen onla yatarken
Aylarca, yıllarca sürdü bu
Alıştım ölmeye
Aklımdaki düşman artık
Mahkûmdu gitmeye
Ağlar oldum ben çocuklar gibi
Akan gözyaşım kan oldu şimdi
Bana "Gel" diyen rüzgârın sesi
İstiyor beni gittiğinden beri
Günahkâr olsam da cenneti bulsam da
Unutmak isterken hatırlatıyor
En derin acılar ya da masum anılar
Her şey bana seni hatırlatıyor
Günahkâr olsam da cenneti bulsam da
Unutmak isterken hatırlatıyor
En derin acılar ya da masum anılar
Her şey bana seni hatırlatıyor
Uyumak bana zor geliyor
Yanımda yokken
Yastığım kokunu arıyor ama yok
Sen onla yatarken
Aylarca, yıllarca sürdü bu
Alıştım ölmeye
Aklımdaki düşman artık
Mahkûmdu gitmeye
Ağlar oldum ben çocuklar gibi
Akan gözyaşım kan oldu şimdi
Bana "Gel" diyen rüzgârın sesi
İstiyor beni gittiğinden beri
Günahkâr olsam da cenneti bulsam da
Unutmak isterken hatırlatıyor
En derin acılar ya da masum anılar
Her şey bana seni hatırlatıyor
Günahkâr olsam da cenneti bulsam da
Unutmak isterken hatırlatıyor
En derin acılar ya da masum anılar
Her şey bana seni hatırlatıyor
-
Görecek ne günler vardı
Yaşanmadan bitti
Beni yalnız koydu zalim
Sabırsızca pes etti
Nasıl oldu bu adalet?
Sevenler hüküm giydi
Beni vurdu tam isabet
Ardından çekip gitti
Masallarda kalmış
O eski mutlu sonlar
Ne prensler kalmış yürekli
Ne masum genç kızlar
Bi' yaşıma daha girdim
"Beni bırakmaz", derdim
Gideceğini bilsem sever miydim?
Yalanlara aldandın
Kendini bir şey sandın
Bi' yaşıma daha girdim
Bi' yaşıma daha girdim
İnadıma yenildim
Bi' yaşıma daha girdim (girdim)
Görecek ne günler vardı
Yaşanmadan bitti
Beni yalnız koydu zalim
Sabırsızca pes etti
Nasıl oldu bu adalet?
Sevenler hüküm giydi
Beni vurdu tam isabet
Ardından çekip gitti
Masallarda kalmış
O eski mutlu sonlar
Ne prensler kalmış yürekli
Ne masum genç kızlar
Bi' yaşıma daha girdim
"Beni bırakmaz", derdim
Gideceğini bilsem sever miydim?
Yalanlara aldandın
Kendini bir şey sandın
Bi' yaşıma daha girdim
Bi' yaşıma daha girdim
İnadıma yenildim
Bi' yaşıma daha girdim
Bi' yaşıma daha girdim
"Beni bırakmaz", derdim
Gideceğini bilsem sever miydim?
Yalanlara aldandın
Kendini bir şey sandın
Bi' yaşıma daha girdim
Bi' yaşıma daha girdim
İnadıma yenildim
Bi' yaşıma daha girdim (girdim)
-
Duvarlar arkasında,yüklü bir sevdanın izlerini taşıdım
O hep doğan güneş şimdi söndü
O hep açan çiçek öldü
Toprağına döndü…
***
İnandığım için aşka;dünya bana ders oldu
Acıyı çeken anlar
Hesabını ödetir,ödedim çok ağır
Sonuna kadar aşkı yaşar bu gönül,yaşarım
***
Acıyı çeken anlar
Hesabını ödetir,ödedim çok ağır
Dibine kadar aşkı yaşar bu gönül,yaşarım bir ömüürr..
oOoOfFf yaşarım yaşatırsa gönül..
***
Hep izlerini taşıdım duvarlara
Aşkımızı kazıdım ahh kalbe seni boyadım
O hep gülen yüzüm şimdi soldu
Şu gözlerim çöle döndü,bende zaman öldü..
Güvendiğim için aşka;dünya bana ders oldu..