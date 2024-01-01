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7/24 Dinle Biz Ayrıldık

Biz Ayrıldık Şarkı Sözleri

Özgün Biz Ayrıldık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgün Biz Ayrıldık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biz Ayrıldık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özgün

Özgün

Biz Ayrıldık

  • Direniyorum Yokluğuna

  • Mühür

  • Biz Ayrıldık

  • Hayret

  • Ömürcek

  • Tuzak

  • İki Eli Boş Kaderim

  • Zilli

  • Yana Yana

  • Çığ Gibi

  • Koş Koş

  • Aşık Acıyı Sever

  • Zilli (2.Version)

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