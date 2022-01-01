Elveda Şarkı Sözleri
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Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık
Tükendik bizde yıllar gibi yaralandık
Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler
Alıp götürdüğün ömrümün baharları
***
Suçumuz neydi bizim
Feryadım Tanrı'ya
Sana son sözüm gülüm
Elveda
***
Her şey biter
Herkes unutulur
Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum
Haram olsun
Yıllarım olmuş ziyan
Sende unut beni yok yere sevdiğini
***
Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık
Yenildik bizde aşklar gibi karalandık
Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler
Alıp götürdüğün ömrümün baharları
***
Suçumuz neydi bizim
Feryadım Tanrı'ya
Sana son sözüm gülüm
Elveda
***
Her şey biter
Herkes unutulur
Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum
Haram olsun
Yıllarım olmuş ziyan
Sende unut beni yok yere sevdiğini
***
Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın
Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın
Ben senle bir günü bir ömre kıyaslarken
Sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun
Olsun, avuçlarında ben burnunda benim kokum
Ben seni çoktan unuttum
Sen beni unutamayacaksın
***
Her şey biter
Ooo...
Haram olsun
Yıllarım olmuş ziyan
Sende unut beni yok yere sevdiğini
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Kırk canım olsa
Birini vermem
Sen değmezsin, değişmezsin
Seni sahibin sevsin
***
Hangimiz haklı
Dünyalar farklı
Bu alemde işim olmaz
Yaram kalbimde saklı
***
Bu gece kalbimi evde bıraktım
Ruhumu artık şeytana sattım
Seni sevmekle büyük hata yaptım
Elveda tatlım
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Bu gece kalbimi evde bıraktım
Ruhumu artık şeytana sattım
Seni sevmekle büyük hata yaptım
Elveda tatlım
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