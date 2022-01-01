Şimdi nerden başlasam Sana nasıl anlatsam Yoksa hiç konuşmadan Öylece kalakalsam mı diyorum Zor geliyor, bilmiyorum *** Gözlerinle başlayıp Sözlerinle son bulan Güzel bir şiir yazıp Baş ucunda unutsam mı diyorum Bilmiyorum *** Aşkın tarifi olsa, eski kitaplarda Ya da biri olsa, otursa anlatsa Mesela annem, babam bilir midir Soramıyorum *** Kalbin bir dili olsa, konuşsa anlatsa Beni sana layık, kılan neler varsa Bir bir anlatsa, inanır mısın Bilmiyorum *** Hep en güzeli, lafı artık uzatmadan Bir cümleyle sorarsam Benimle benimle Hep en güzeli, lafı artık uzatmadan Bir cümleyle sorarsam *** Hep en güzeli, lafı artık uzatmadan Bir cümleyle sorarsam Benimle evlenir misin?