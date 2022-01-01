En Güzeli Şarkı Sözleri
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Şimdi nerden başlasam
Sana nasıl anlatsam
Yoksa hiç konuşmadan
Öylece kalakalsam mı diyorum
Zor geliyor, bilmiyorum
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Gözlerinle başlayıp
Sözlerinle son bulan
Güzel bir şiir yazıp
Baş ucunda unutsam mı diyorum
Bilmiyorum
***
Aşkın tarifi olsa, eski kitaplarda
Ya da biri olsa, otursa anlatsa
Mesela annem, babam bilir midir
Soramıyorum
***
Kalbin bir dili olsa, konuşsa anlatsa
Beni sana layık, kılan neler varsa
Bir bir anlatsa, inanır mısın
Bilmiyorum
***
Hep en güzeli, lafı artık uzatmadan
Bir cümleyle sorarsam
Benimle benimle
Hep en güzeli, lafı artık uzatmadan
Bir cümleyle sorarsam
***
Hep en güzeli, lafı artık uzatmadan
Bir cümleyle sorarsam
Benimle evlenir misin?