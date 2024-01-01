-
Dün gece yarısı bulandım da gözlerine
Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi
Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi
Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
Dün gece yarısı bulandım da gözlerine
Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi
Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi
Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
(Eyvah)
(Eyvah)
Eyvah
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
Yine bile bile, eyvah
-
Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık
Tükendik bizde yıllar gibi yaralandık
Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler
Alıp götürdüğün ömrümün baharları
***
Suçumuz neydi bizim
Feryadım Tanrı'ya
Sana son sözüm gülüm
Elveda
***
Her şey biter
Herkes unutulur
Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum
Haram olsun
Yıllarım olmuş ziyan
Sende unut beni yok yere sevdiğini
***
Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık
Yenildik bizde aşklar gibi karalandık
Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler
Alıp götürdüğün ömrümün baharları
***
Suçumuz neydi bizim
Feryadım Tanrı'ya
Sana son sözüm gülüm
Elveda
***
Her şey biter
Herkes unutulur
Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum
Haram olsun
Yıllarım olmuş ziyan
Sende unut beni yok yere sevdiğini
***
Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın
Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın
Ben senle bir günü bir ömre kıyaslarken
Sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun
Olsun, avuçlarında ben burnunda benim kokum
Ben seni çoktan unuttum
Sen beni unutamayacaksın
***
Her şey biter
Ooo...
Haram olsun
Yıllarım olmuş ziyan
Sende unut beni yok yere sevdiğini
-
Kırk canım olsa
Birini vermem
Sen değmezsin, değişmezsin
Seni sahibin sevsin
***
Hangimiz haklı
Dünyalar farklı
Bu alemde işim olmaz
Yaram kalbimde saklı
***
Bu gece kalbimi evde bıraktım
Ruhumu artık şeytana sattım
Seni sevmekle büyük hata yaptım
Elveda tatlım
***
Bu gece kalbimi evde bıraktım
Ruhumu artık şeytana sattım
Seni sevmekle büyük hata yaptım
Elveda tatlım
-
Söz vermiştik yıllar önce
Yok,artık sende mi beni yaktın gittin söyle
Direnmedim sustum yine çaresiz
Kabullendim sessiz gidişlerini
Sensizliğe alışamadım
Alıştığım her gün ölmek değil, ne olur gitme
Doğan güneş bizim olsun sadece
İzin ver solmasın açan çiçeklerimiz
***
Gözlerin gibi yalan söyle
İstersen kabullenme
Yine battı yaz güneşi
Açamadı soldu aşk çiçeği x3
***
Söz vermiştik yıllar önce
Yok,artık sende mi beni yaktın gittin söyle
Direnmedim sustum yine çaresiz
Kabullendim sessiz gidişlerini
***
Sensizliğe alışamadım
Alıştığım her gün ölmek değil, ne olur gitme
Doğan güneş bizim olsun sadece
İzin ver solmasın açan çiçeklerimiz
***
Gözlerin gibi yalan söyle
İstersen kabullenme
Yine battı yaz güneşi
Açamadı soldu aşk çiçeği x2
-
Dün gece yarısı bulandım da gözlerine
Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi
Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi
Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
Dün gece yarısı bulandım da gözlerine
Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi
Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi
Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
(Eyvah)
(Eyvah)
Eyvah
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
Yine bile bile, eyvah
-
Aşk, bu aşk değil
Bildiğin gibi oyun değil
Sen, bu sen değilsin
Terk edip gitmek huyun değil
Sus, bir şey söyleme
Kırılır kalbim, bu son değil
Ben, bu ben değilim
Kabullenip gitmek huyum değil
Susarım bazı günler, yakarım denizleri
Beni hapseder bu sensiz geceler
Susarım bazı günler, içerim kederleri
Beni hapseder bu sensiz geceler
Günahkarsın, günahkar
Günahkarsın geceler
Seni benden alanlar
Ağlasın gecelerce
Günahkarsın, günahkar
Tövbe bilmez geceler
Her şeyimi alanlar
Ağlasın gecelerce
Aşk, bu aşk değil
Bildiğin gibi oyun değil
Sen, bu sen değilsin
Terk edip gitmek huyun değil
Susarım bazı günler, yakarım denizleri
Beni hapseder bu sensiz geceler
Susarım bazı günler, içerim kederleri
Beni hapseder bu sensiz geceler
Günahkarsın, günahkar
Günahkarsın geceler
Seni benden alanlar
Ağlasın gecelerce
Günahkarsın, günahkar
Tövbe bilmez geceler
Her şeyimi alanlar
Ağlasın gecelerce
Günahkarsın, günahkar
Günahkarsın geceler
Seni benden alanlar
Ağlasın gecelerce
Günahkarsın, günahkar
Tövbe bilmez geceler
Her şeyimi alanlar
Ağlasın gecelerce
-
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok, inanmam artık
Yalan oldun sen ben'le
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok inanmam artık
Yalan oldun sen benle
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
-
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok, inanmam artık
Yalan oldun sen ben'le
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok inanmam artık
Yalan oldun sen benle
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
-
Gideli kaç yıl oldu
Şu yüzüm gülmez oldu
Kuşlar uçtu göç etti
Yuvaya dönmez oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
Gideli kaç yıl oldu
Şu yüzüm gülmez oldu
Kuşlar uçtu göç etti
Yuvaya dönmez oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
-
Yıllar yılı aradım durdum gerçek aşkı
Yoruldum her defasında, ümitlerim sona kaldı
İhanetle mühürledim yalan aşkları
Yenildim her defasında, bir de baktım sonlar aynı
Uyku tutmadı gecelerce
Konuştum kendi kendime
Bekledim yaşlı gözlerle
O aşkları penceremde
Anla artık, aşklar aynı
Hepsi yalan, hepsi tatlı
İhanet gerçek aslında
Zaman farklı, sonlar aynı
Anla artık, aşklar aynı
Hepsi yalan, hepsi tatlı
İhanet gerçek aslında
Zaman farklı, sonlar aynı
Yıllar yılı aradım durdum gerçek aşkı
Yoruldum her defasında, ümitlerim sona kaldı
İhanetle mühürledim yalan aşkları
Yenildim her defasında, bir de baktım sonlar aynı
Uyku tutmadı gecelerce
Konuştum kendi kendime
Bekledim yaşlı gözlerle
O aşkları penceremde
Anla artık, aşklar aynı
Hepsi yalan, hepsi tatlı
İhanet gerçek aslında
Zaman farklı, sonlar aynı
Anla artık, aşklar aynı
Hepsi yalan, hepsi tatlı
İhanet gerçek aslında
Zaman farklı, sonlar aynı
Anla artık, aşklar aynı
Hepsi yalan, hepsi tatlı
İhanet gerçek aslında
Zaman farklı, sonlar aynı
-
Hiç bu denli bir ağrı çekmemişti yüreğim
Sanki bir bir hep topa tutuldu gemilerim
Kurşun kadar ağırdır, geçmez oldu saatler
Yokluğunun zulmüne yatırıldı günlerim
Bir yanım terlemekte, soğuklarda bir yanım
Bir yanım üşümekte, yangınlarda bir yanım
Gün olur acı olur, bir yalan haber olur
Yokluğunun zulmüne yatırıldı günlerim
Kararttın gündüzleri, uzattın geceleri
Koparttın o mis kokan kan kırmızı gülleri
Yokluğunun zulmüne yatırıldı günlerim
Habersiz kaldım, ben berbatım
Hiç bu denli bir ağrı çekmemişti yüreğim
Sanki bir bir hep topa tutuldu gemilerim
Kurşun kadar ağırdır, geçmez oldu saatler
Bir yanım beklemekte, tükenmekte bir yanım
Kararttın gündüzleri, uzattın geceleri
Koparttın o mis kokan kan kırmızı gülleri
Yokluğunun zulmüne yatırıldı günlerim
Habersiz kaldım, ben berbatım
Kararttın gündüzleri, uzattın geceleri
Koparttın o mis kokan kan kırmızı gülleri
Yokluğunun zulmüne yatırıldı günlerim
Habersiz kaldım, ben berbatım