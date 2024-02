Eyvah Dün gece yarısı bulandım da gözlerine Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce Eyvah, eyvah Nasıl oldu bir anda? Bozuyorum yeminimi Aldatıyorum galiba bir anda Yine bile bile Eyvah, eyvah Nasıl oldu bir anda? Bozuyorum yeminimi Âşık oldum galiba Dün gece yarısı bulandım da gözlerine Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce Eyvah, eyvah Nasıl oldu bir anda? Bozuyorum yeminimi Aldatıyorum galiba bir anda Yine bile bile Eyvah, eyvah Nasıl oldu bir anda? Bozuyorum yeminimi Âşık oldum galiba (Eyvah) (Eyvah) Eyvah Eyvah, eyvah Nasıl oldu bir anda? Bozuyorum yeminimi Aldatıyorum galiba bir anda Yine bile bile Eyvah, eyvah Nasıl oldu bir anda? Bozuyorum yeminimi Âşık oldum galiba Yine bile bile, eyvah

Elveda Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık Tükendik bizde yıllar gibi yaralandık Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler Alıp götürdüğün ömrümün baharları *** Suçumuz neydi bizim Feryadım Tanrı'ya Sana son sözüm gülüm Elveda *** Her şey biter Herkes unutulur Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum Haram olsun Yıllarım olmuş ziyan Sende unut beni yok yere sevdiğini *** Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık Yenildik bizde aşklar gibi karalandık Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler Alıp götürdüğün ömrümün baharları *** Suçumuz neydi bizim Feryadım Tanrı'ya Sana son sözüm gülüm Elveda *** Her şey biter Herkes unutulur Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum Haram olsun Yıllarım olmuş ziyan Sende unut beni yok yere sevdiğini *** Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın Ben senle bir günü bir ömre kıyaslarken Sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun Olsun, avuçlarında ben burnunda benim kokum Ben seni çoktan unuttum Sen beni unutamayacaksın *** Her şey biter Ooo... Haram olsun Yıllarım olmuş ziyan Sende unut beni yok yere sevdiğini

Şeytan Kırk canım olsa Birini vermem Sen değmezsin, değişmezsin Seni sahibin sevsin *** Hangimiz haklı Dünyalar farklı Bu alemde işim olmaz Yaram kalbimde saklı *** Bu gece kalbimi evde bıraktım Ruhumu artık şeytana sattım Seni sevmekle büyük hata yaptım Elveda tatlım *** Bu gece kalbimi evde bıraktım Ruhumu artık şeytana sattım Seni sevmekle büyük hata yaptım Elveda tatlım

Aşk Çiçeği Söz vermiştik yıllar önce Yok,artık sende mi beni yaktın gittin söyle Direnmedim sustum yine çaresiz Kabullendim sessiz gidişlerini Sensizliğe alışamadım Alıştığım her gün ölmek değil, ne olur gitme Doğan güneş bizim olsun sadece İzin ver solmasın açan çiçeklerimiz *** Gözlerin gibi yalan söyle İstersen kabullenme Yine battı yaz güneşi Açamadı soldu aşk çiçeği x3 *** Söz vermiştik yıllar önce Yok,artık sende mi beni yaktın gittin söyle Direnmedim sustum yine çaresiz Kabullendim sessiz gidişlerini *** Sensizliğe alışamadım Alıştığım her gün ölmek değil, ne olur gitme Doğan güneş bizim olsun sadece İzin ver solmasın açan çiçeklerimiz *** Gözlerin gibi yalan söyle İstersen kabullenme Yine battı yaz güneşi Açamadı soldu aşk çiçeği x2

Günahkar Aşk, bu aşk değil Bildiğin gibi oyun değil Sen, bu sen değilsin Terk edip gitmek huyun değil Sus, bir şey söyleme Kırılır kalbim, bu son değil Ben, bu ben değilim Kabullenip gitmek huyum değil Susarım bazı günler, yakarım denizleri Beni hapseder bu sensiz geceler Susarım bazı günler, içerim kederleri Beni hapseder bu sensiz geceler Günahkarsın, günahkar Günahkarsın geceler Seni benden alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Tövbe bilmez geceler Her şeyimi alanlar Ağlasın gecelerce Aşk, bu aşk değil Bildiğin gibi oyun değil Sen, bu sen değilsin Terk edip gitmek huyun değil Susarım bazı günler, yakarım denizleri Beni hapseder bu sensiz geceler Susarım bazı günler, içerim kederleri Beni hapseder bu sensiz geceler Günahkarsın, günahkar Günahkarsın geceler Seni benden alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Tövbe bilmez geceler Her şeyimi alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Günahkarsın geceler Seni benden alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Tövbe bilmez geceler Her şeyimi alanlar Ağlasın gecelerce

Kandırmam Lazım Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Yaşayamadık ki senle aşkı Yanmadık ki ateşlerde El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Beni kandırdın senelerce Aşkı öldürdün gecelerce Faydası yok, inanmam artık Yalan oldun sen ben'le El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım Yaşayamadık ki senle aşkı Yanmadık ki ateşlerde El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Beni kandırdın senelerce Aşkı öldürdün gecelerce Faydası yok inanmam artık Yalan oldun sen benle El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım

Yanarım Gideli kaç yıl oldu Şu yüzüm gülmez oldu Kuşlar uçtu göç etti Yuvaya dönmez oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım Gideli kaç yıl oldu Şu yüzüm gülmez oldu Kuşlar uçtu göç etti Yuvaya dönmez oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım

Yıllar Yılı Yıllar yılı aradım durdum gerçek aşkı Yoruldum her defasında, ümitlerim sona kaldı İhanetle mühürledim yalan aşkları Yenildim her defasında, bir de baktım sonlar aynı Uyku tutmadı gecelerce Konuştum kendi kendime Bekledim yaşlı gözlerle O aşkları penceremde Anla artık, aşklar aynı Hepsi yalan, hepsi tatlı İhanet gerçek aslında Zaman farklı, sonlar aynı Anla artık, aşklar aynı Hepsi yalan, hepsi tatlı İhanet gerçek aslında Zaman farklı, sonlar aynı Yıllar yılı aradım durdum gerçek aşkı Yoruldum her defasında, ümitlerim sona kaldı İhanetle mühürledim yalan aşkları Yenildim her defasında, bir de baktım sonlar aynı Uyku tutmadı gecelerce Konuştum kendi kendime Bekledim yaşlı gözlerle O aşkları penceremde Anla artık, aşklar aynı Hepsi yalan, hepsi tatlı İhanet gerçek aslında Zaman farklı, sonlar aynı Anla artık, aşklar aynı Hepsi yalan, hepsi tatlı İhanet gerçek aslında Zaman farklı, sonlar aynı Anla artık, aşklar aynı Hepsi yalan, hepsi tatlı İhanet gerçek aslında Zaman farklı, sonlar aynı