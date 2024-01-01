-
Dün gece yarısı bulandım da gözlerine
Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi
Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi
Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
Dün gece yarısı bulandım da gözlerine
Sus (sus), bir şey deme, önce dinle sözlerimi
Yok (yok), anlatamam birkaç sözle hislerimi
Aşk (aşk) bana uzak bir kavramdı senden önce
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
(Eyvah)
(Eyvah)
Eyvah
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Aldatıyorum galiba bir anda
Yine bile bile
Eyvah, eyvah
Nasıl oldu bir anda?
Bozuyorum yeminimi
Âşık oldum galiba
Yine bile bile, eyvah
-
Yüreğime sevgi düştü derinden
Gözlerime bakma yaşlar sevinçten
Nerelere gitti aklım karıştı
Bu çocuğa taktım dünya değişti
***
Havasına girdi gönlüm sonunda
Kusuruma bakma ölsem yolunda
O gülüşü var ya öyle bir iş ki
Bu çocuğa taktım dünya değişti
***
Maçka yolları taşlı
Geliyor sarı saçlı
Maçka yolları taşlı
Geliyor sarı saçlı
***
Maçka, Maçka, Maçka
Yolları taşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Gözleri yaşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Dilleri tatlı
Maçka, Maçka, Maçka
O da bana taktı
***
Maçka, Maçka, Maçka
Yolları taşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Gözleri yaşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Dilleri tatlı
Maçka, Maçka, Maçka
O da bana taktı
***
Maçka
Maçka
Maçka
Ma-Maçka
***
Yüreğime sevgi düştü derinden
Gözlerime bakma yaşlar sevinçten
Nerelere gitti aklım karıştı
Bu çocuğa taktım dünya değişti
***
Havasına girdi gönlüm sonunda
Kusuruma bakma ölsem yolunda
O gülüşü var ya öyle bir iş ki
Bu çocuğa taktım dünya değişti
***
Maçka yolları taşlı
Geliyor sarı saçlı
Maçka yolları taşlı
Geliyor sarı saçlı
***
Maçka, Maçka, Maçka
Yolları taşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Gözleri yaşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Dilleri tatlı
Maçka, Maçka, Maçka
***
Maçka, Maçka, Maçka
Yolları taşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Gözleri yaşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Dilleri tatlı
Maçka, Maçka, Maçka
O da bana taktı
***
Maçka, Maçka, Maçka
Yolları taşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Gözleri yaşlı
Maçka, Maçka, Maçka
Dilleri tatlı
Maçka, Maçka, Maçka
-
Geceler boyu özlüyorum sevgilim
Denemeliyiz yine en baştan sevgilim
Yalvarıyorum dönmeyelim eskiye
Üzülüyorum inan hasretim sevgiye
***
Şarkılar anlamsız gelir
Sevdalı o akşamlarda
***
Dön bana al beni kollarına
Hasretim bu duyguya
Dön bana sevdalar dudağımda
Şarkılar senden yana
***
Dön bana al beni kollarına
Hasretim bu duyguya
Dön bana sevdalar dudağımda
Şarkılar senden yana
***
Geceler boyu özlüyorum sevgilim
Denemeliyiz yine en baştan sevgilim
Yalvarıyorum dönmeyelim eskiye
Üzülüyorum inan hasretim sevgiye
***
Şarkılar anlamsız gelir
Sevdalı o akşamlarda
***
Dön bana al beni kollarına
Hasretim bu duyguya
Dön bana sevdalar dudağımda
Şarkılar senden yana
***
Dön bana al beni kollarına
Hasretim bu duyguya
Dön bana sevdalar dudağımda
Şarkılar senden yana
-
Hatırladığım çok şey var
Alnına düşen perçem
Dudaklarında yaşayan
Minik tebessüm
***
Özledim pürüzsüz sakin durgun bakan
O gözlerinden elime düşen damlaları
Bir sürü şey var hatırladığım
Bir sürü şey var gözlerinin yeşilinden
***
Çözemediğim esir olmuş bir şarkı var dilimde
***
Güzel olacak belki de herşey seninle
Saçının her telinde herşey senin elinde
Güzel olacak belki de herşey seninle
Saçının her telinde kaldım senin elinde..
-
Sevdaların tuzağına
Düşsede deli gönül her an
Gel gör ki her gece uzun
Yalnızlık koynunda hüzün
***
Tek tek ışıklarım söner
Karanlık basar yüreğimi
Gel gör ki şimdi büsbütün
Yalnızlık koynunda hüzün
***
Yalansız, dolansız bir sevgi olsa
Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa
Yalansız, dolansız bir sevgi olsa
Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa
***
Sevdaların tuzağına
Düşsede deli gönül her an
Gel gör ki her gece uzun
Yalnızlık koynunda hüzün
***
Tek tek ışıklarım söner
Karanlık basar yüreğimi
Gel gör ki şimdi büsbütün
Yalnızlık koynunda hüzün
***
Yalansız, dolansız bir sevgi olsa
Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa
Yalansız, dolansız bir sevgi olsa
Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa
***
Yalansız, dolansız bir sevgi olsa
Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa
Yalansız, dolansız bir sevgi olsa
Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa
-
Şehire ince ince yağmur yağıyor
Yüreğim kan renginde seni ağlıyor
Seni son gördüğümün resmi duruyor
Gözlerin aşk içinde bana gülüyor
***
Yapayalnız anılarla kalakaldım
Dayanılmaz acılar
Olur olmaz hayallerde seni buldum
Yalnızım,yalnızım,ah yalnızım
***
Çalıyor kapımı işte eski dostum hüzün
Geliyor gözlerimin önüne giderken yüzün
Geliyor ah yüzün,Geçiyor ah yüzün
Hep hüzün...
***
Merhaba eski dostum
Merhaba hüzün
Ah her veda akşamında
Merhaba sana.
-
-
Bir anlasan bir bilsen
Sessiz sedasız aklımdan geçenleri
Bir anlasan bir duysan
Söyleyemediğim o iki kelimeyi
***
Kulağımda son sözün
Dilimde o şarkı
Ellerim sımsıcak
Gözlerim dolu dolu
***
Kulağımda son sözün
Dilimde o şarkı
Ellerim sımsıcak
Gözlerim ha ağladı ağlayacak
***
Şaşırma sakın, içimde gördüklerine
Üzülme sakın, inan söylediklerime
Şaşırma sakın, içimde gördüklerime
Ayrılık yakın
***
Bir anlasan bir bilsen
Sessiz sedasız aklımdan geçenleri
Bir anlasan bir duysan
Söyleyemediğim o iki kelimeyi
**
Kulağımda son sözün
Dilimde o şarkı
Ellerim sımsıcak
Gözlerim dolu dolu
***
Kulağımda son sözün
Dilimde o şarkı
Ellerim sımsıcak
Gözlerim ha ağladı ağlayacak
***
Şaşırma sakın, içimde gördüklerine
Üzülme sakın, inan söylediklerime
Şaşırma sakın, içimde gördüklerime
Ayrılık yakın
***
Şaşırma sakın, içimde gördüklerine
Üzülme sakın, inan söylediklerime
Şaşırma sakın, içimde gördüklerime
Ayrılık yakın
***
Şaşırma sakın, içimde gördüklerine
Üzülme sakın, inan söylediklerime
Şaşırma sakın, içimde gördüklerime
Ayrılık yakın
***
Şaşırma sakın
-
Kalamam,kalamam sensiz bu gece bir daha
Ellerinden kopamam dönmem geriye bir daha
Bırakın,bırakın yansın bu gece sevdalar
Tutuşurum,sönemem gönlüm güzele hep ağlar
***
Özlerim seni ah özlerim her an
Korkarım derinlerde yalnızlık yatar
Kaybolur sesim ah boş odalarda
Titreyen ellerimde ellerin olsa
***
Ara sıra,ara sıra ara da bir değsen dudağıma
Ara sıra,ara sıra ara da bir öpsem doya doya
Ara sıra,ara sıra ara da bir gelsen kucağıma
Ara sıra,ara sıra ara da bir sevsem doya doya
-
Sana deli gibi aşığım
Sana deli gibi del'oğlan
Sana deli gibi uykulu
Sana deli gibi del'oğlan
***
Gözyaşım yalan olsa
Sevdadan ölen olsa
Çareyi bulan olsa
Söylemek istemem del'oğlan
***
Kaç defa inandım sözüne
Gün gelecek çekip gideceksin
Kaç defa kapandım dizine
Sen bana güldün hep del'oğlan
-
Sar, kolların düşmesin, ben de çok yorgunum
Bak, yüreğim acıyor, ben sana vurgunum
Alnıma yazılan yazıya kırgınım
Yanarım, çaresiz yanarım
***
Al beni, sar beni, nefesine kat beni
Haydi sev beni
Hasretim, sevdalım, işte kollarındayım
Ne olur sar beni