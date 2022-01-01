Gelmiyor musun ? Şarkı Sözleri
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Bugün çok ağladım
Dün kadar değil
Her soluklandığımda
Acıyor canım
***
Yine sabahladım
Gördüğüm güneşi
Yirmi dört saat daha
Azaldı acım
***
Ben sana cenneti vaad etmedim ki
Sen benden neler neler bekledin
Ben seni, nefretle yadetmedim ki
Ki hep sevdim, bırak boşver gitsin
***
Gelmiyor musun? Bu mevsim
Bir daha da istemem git.
Bak hayalmişsin bitmişsin
Hiç beni düşünme git.
***
Gelmiyor musun? Bu mevsim
Bir daha da beklemem git.
Ben yanıp yanıp sönmüşüm
Hiç umrun olmasın bas git.