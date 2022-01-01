Bugün çok ağladım Dün kadar değil Her soluklandığımda Acıyor canım *** Yine sabahladım Gördüğüm güneşi Yirmi dört saat daha Azaldı acım *** Ben sana cenneti vaad etmedim ki Sen benden neler neler bekledin Ben seni, nefretle yadetmedim ki Ki hep sevdim, bırak boşver gitsin *** Gelmiyor musun? Bu mevsim Bir daha da istemem git. Bak hayalmişsin bitmişsin Hiç beni düşünme git. *** Gelmiyor musun? Bu mevsim Bir daha da beklemem git. Ben yanıp yanıp sönmüşüm Hiç umrun olmasın bas git.