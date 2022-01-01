-
Beyaz, gülbeyaz
Kalbimde filizlendin
Sonra yeşillendin
Solmadın, solsaydın da kopartmazdım
Benim bir tanemdin
***
Yapmadım diyemem, yaptım
Hatta yıllar sonra kendimle hesaplaştım
Bir sabah anladım,
Öptüm, öptüm güzel ellerini
O an sana taptım
***
Anladım işte, sendin beklediğim
Sensin benim tek dileğim
Bir rüya asla gerçek olmazmış diyenlere
Gülüp geçtim
***
Aşk böyledir, aşk süründürür diyenleri
Unut bir tanem
Aşkın benimle sonsuza kadar gülbeyaz
-
Senin sayende
çok sevdim sevildim
Sevdikçe aşk yakarmış öğrendim
Tuhaf hikayemde
bir tek ben yenildim
Adıma yazılmış
kaderimin önünde eğildim
***
Bir daha görmemek için
geriye dönmemek için
Hayata dair rüyanı
bir daha bölmemek için
***
Yanıyor yansın kalan ömrüm
Yıkık dökük bertaraf içim
En zor ama en doğru seçim
Seni unutmak… Senin için
***
Her nefeste bin can
vererek yaşar mıydım
Altın kafeste aşkı
hapsedecek adam mıydım
Günah mı suç mu bir kere
dönüp bakar mıydım
Senin için olmasa
senden kaçar mıydım
***
Her nefeste bin can
vererek yaşar mıydım
Altın kafeste aşkı
hapsedecek adam mıydım
Günah mı suç mu bir kere
dönüp bakar mıydım
Senin için olmasa
senden kaçar mıydım
-
Kim demiş eski dost düşman olmaz diye
Kim demiş gerçek aşk yalan olmaz diye
Sen ve ben bir barıştık, on beş küstük
Yıllar geçti, köprü yıkıldı, nehir kurudu
***
Seni kimler istedi,
Beni kimler bekledi
Aşk bizi lanetledi
Ama yine de benim canımsın
***
Seni kimler istedi,
Beni kimler bekledi
Aşk bizi lanetledi
Ama yine de benim canımsın
***
Sevsem deli gibi
Yine sarsam bedenini
Aşkın kitabını
Yazsam yeni gibi
***
Sevsem deli gibi
Yine sarsam bedenini
Aşkın kitabını
Yazsam yeni gibi
-
Dur gitme biraz yaklaş yamacıma
Lütfen dinle
Haksızlık etme, pişmanlık yerine can veriyorum
***
Kıskandım, evet hatta bir deliden biraz hallice
Üzdüysem seni, affet saf yüreğim fark edemedi
***
Kolay gelir hep ayrılık
İlk başta terk edene
Ama sonradan kor
Yavaş yavaş işler en derinine
***
Dur öyle gitme koyma bir başıma
Sensiz olmaz
Yok sensiz yapamam, üzmem seni
Kırmam söz bir daha ağlatmam
***
Yalvartma beni, kıydırtma canıma
Sensiz bu kalp atmaz bir başına
Yapma sakın dayanmaz yüreğim yokluğuna
-
Çoktan aldığım bir karardı
Zor oldu dile dökmek
Hiç yoktan verdiğim bu zararı
Sana düşüyor affetmek
***
Çoktan aldığım bir karardı
Zor oldu dile dökmek
Hiç yoktan verdiğim bu zararı
Sana düşüyor affetmek
***
Özledim, gözlerini özledim
Söyledim bil ki başka biri yok
Özledim, gözlerini özledim
Söyledim bil ki başka biri yok
***
İki dudağına bir ömür vereyim
Her adımına yüreğimi sereyim
E nazını da yap ama gözünü seveyim
İnsaf benimki de can bebeğim
***
İki dudağına bir ömür vereyim
Her adımına yüreğimi sereyim
E nazını da yap ama gözünü seveyim
İnsaf benimki de can bebeğim
-
İstemem yine sol yanım ağrısın dursun
İstemem ayrılığa bin ödül konsun
Dostlarım arkamdan gülsün istemem
Korkarım sensiz yaşamayı öğrenmem lazım
***
Bakmadın yüzüme bile son kez giderken
Bir veda öpücüğünü çok gördün gamsız
Sarmadın bir de yaralarıma tuz döktün kansız
Ağladım feryat figan sen duymadın
***
Yüzünü bile görmek istemem
Koparttım eski sayfalarını
Mektuplarını yaktım giderken
Dedim ya istemem
***
Yüzünü bile görmek istemem
Koparttım eski sayfalarını
Mektuplarını yaktım giderken
Dedim ya istemem
-
Huzur veren hayalin baş ucumda
Sen yoksun
Kalbim kırık laf anlamadı ki yokluğunda
Nasıl da sevmişim seni hala anlayamadım
Hala içim titrer adını andığımda
***
Hasretin yağmur gibi döküldü sensiz gecelere
Derdimi kimseye anlatamadım,
Sığdıramadım hecelere
***
Hasretin yağmur gibi döküldü sensiz gecelere
Derdimi kimseye anlatamadım,
Sığdıramadım hecelere
***
Kalbim nasıl da seni sevdi
Nasıl gönül verdi
Kaybettim kendimi
***
Kalbim nasıl da seni sevdi
Nasıl gönül verdi
Kaybettim kendimi
-
Dünden bugüne değişen hiçbir şey olmaz mı?
Senden duyduğum heyecan bir an azalmaz mı?
Sahiden yürek sevince ferman tanımaz mı?
Maziden kalan bu miras peşimi bırakmaz mı?
***
Aklıma takılan şey temel bir çelişkiden ibaret
Madem aşk can yakarmış
Bu huzur neye hacet?
Alnıma yazılan şey
Sevip sevilmekten ibaret
Aşk ölür, yerini saygı alırmış
Buna da hayret.
***
Titriyor elim, sesim
Kesiliveriyor sanki nefesim
Ritmi kayıyor şu kalbimin
Konu senden açılınca
***
Yetmiyor ilim, bilim
Tutulu veriyor ağzım, dilim
İçi dışı yanıyor şu kalbimin
Konu senden açılınca.
-
Nasıl atıyor kalbim seninle dinle
Dayanamaz yanar gece ateşinle
Mucizenle yenilendim ellerinde
Kaderimi gördüm sanki gözlerinde
***
Ama yeni her şey gibi
Bu da anlık heves mi?
Yoksa kaderimiz mi?
Zaman söyler mi gerçeğimizi?
***
Gizli saklı buluşmalar
Ama şimdi saklamalıyız
Soran olursa neyse ne
Ya gören olursa sadece arkadaşız
***
Kalplerimiz patlayacak
Ama şimdi susmalıyız
Sorana biz yalanlarız
Gören olursa sadece arkadaşız
-
Elim telefona gidiyor
Şunu bir arasam mı diyorum
Mantık aşka hükmediyor
Yine en başa dönüyorum
***
Aklım geçmişe gidiyor
Aynı sahneyi görüyorum
Sen aşkı tavaf ederken
Ben sözümden dönüyorum
***
Hiç umut kalmadı ama
Derdim de bu değil ki
Eski günlerin hatırına
Bir cümle söyleyeyim mi?
***
Benim en iyi yanım sendin
Bir olmazdın ama bütünlerdin
Üzülmekteyse bütün derdin
İnan üzmezdim üzülmezdin
***
Benim en iyi yanım sendin
Hatalarımı senle öğrendim
Bugünkü aklım o gün olsa
İnan üzmezdim üzülmezdin
-
Dur, öyle bakma bana dur
Nazın sözün sadece
Güzelliğin yüzünden
Çekilir mi yedi sene?
***
Söyledim de sana dur
Yapma dedim kaç kere
Yalanların yüzünden
Kızarmaz mı yüzün de
***
Aldın, verdim aptal değil de
Birazcık kördüm galiba güzelliğin yüzünden
Aldın, verdim ben çok değiştim
Sonunda gördüm galiba bir şeytan var dudaklarında
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Dur, öyle bakma bana dur
Nazın sözün sadece
Güzelliğin yüzünden
Çekilir mi yedi sene?
***
Söyledim de sana dur
Yapma dedim kaç kere
Yalanların yüzünden
Kızarmaz mı yüzün de
***
Aldın, verdim aptal değil de
Birazcık kördüm galiba güzelliğin yüzünden
Aldın, verdim ben çok değiştim
Sonunda gördüm galiba bir şeytan var dudaklarında
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Gel otur bakalım
Söz savunmanın
Açık açık anlat da inanayım
Yandık yanalım, kandık kanalım
Hatırlamıyorsan yine sayalım
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Bir iki üç yetmez
Dört beş altı olsun
Bu iş burda bitmez
Yaptın bana şike
***
Bir bir söylüyorum
Cümle alem duysun
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
***
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Aşkın şike şike
-
Uzun zamandır hiç konuşmadık
Yüzünü göremez oldum diye ben hiç unutmadım
Mahallemizden gittin gideli
Kapının önündeki küçük kediyle konuşmadım
***
Ektiğin tomurcuklu çiçekleri
Suladım her pazartesi elimle,
Hiç kurutmadım
Şimdi bir görsen nasıl filizlendi
Köşeyi dönüp bir gün gelirsin diye toplamadım
***
Off şimdi yalnız kaldı gözlerim
Sensiz ve anlamsız
Gel de otur biraz
Çok zamansız gittin ellerim bak yalnız
***
Yanı yanı başıma otur düşün biraz
Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz
Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz
Öpücük almadan ölürsem
Ömrüm hep siyah beyaz
***
Yanı yanı başıma otur düşün biraz
Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz
Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz
Öpücük almadan ölürsem
Ömrüm hep siyah beyaz
-
Üzgünüm, haklısın geç oldu
Aslında ben de çok yazmak istedim
Bugün yoğun, yarın boşum derken
Bir de baktım bugün yedi yıl olmuş
***
Acaba neler yaptın? Nasıl geçti?
Evlendin mi? Çoluk çocuk mesela?
Taşındın mı? Değişti mi adresin?
Değiştiyse nerdesin şu anda?
***
Kim bilir belki de sormaya çekindiğim her şey güzel hikayende
Belki de bu yüzden, sırf bu yüzden
Yazmadım bunca sene
***
Yıllar sonra, yıllar sonra merakımdan geldim yine
Dolaştım yollarında
Yıllar sonra, yıllar sonra tesadüfen karşılaşsak
Ayvalık yollarında