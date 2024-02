Günahkar Aşk, bu aşk değil Bildiğin gibi oyun değil Sen, bu sen değilsin Terk edip gitmek huyun değil Sus, bir şey söyleme Kırılır kalbim, bu son değil Ben, bu ben değilim Kabullenip gitmek huyum değil Susarım bazı günler, yakarım denizleri Beni hapseder bu sensiz geceler Susarım bazı günler, içerim kederleri Beni hapseder bu sensiz geceler Günahkarsın, günahkar Günahkarsın geceler Seni benden alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Tövbe bilmez geceler Her şeyimi alanlar Ağlasın gecelerce Aşk, bu aşk değil Bildiğin gibi oyun değil Sen, bu sen değilsin Terk edip gitmek huyun değil Susarım bazı günler, yakarım denizleri Beni hapseder bu sensiz geceler Susarım bazı günler, içerim kederleri Beni hapseder bu sensiz geceler Günahkarsın, günahkar Günahkarsın geceler Seni benden alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Tövbe bilmez geceler Her şeyimi alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Günahkarsın geceler Seni benden alanlar Ağlasın gecelerce Günahkarsın, günahkar Tövbe bilmez geceler Her şeyimi alanlar Ağlasın gecelerce

Rüya Rüyalarında ben varım Düşünde gördüm Gözyaşında ben varım Hayalinde gördüm *** Rahatça uyur musun ben olsam yanında Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda Rahatça uyur musun ben olsam yanında Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda *** Dur, uyuma, rüyan olurum Sus sus çağırma belan olurum *** Rüyalarında ben varım Düşünde gördüm Gözyaşında ben varım Hayalinde gördüm *** Rahatça uyur musun ben olsam yanında Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda Rahatça uyur musun ben olsam yanında Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda *** Dur Rahatça uyur musun ben olsam yanında Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda Rahatça uyur musun ben olsam yanında Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda

Bitmedi Sensiz de hayat sürecek Günler sensiz de geçecek Paramparça bu yüreğim Sanma ki hiç sevmeyecek Bak işte gece dönüyor Umutlarım doğuyor Olmaz dediğim oldu *** Şansım artık dönüyor Bitmedi dur daha bitmedi Herşey yeni başlıyor Umutlarım... Ümitlerim... Bana kuvvet veriyor

Düşes Ne de kolay söyledin Bitsin dedin Yürümez dedin Kahroldum ama dur demedim Özledim ama gel diyemedim Bu günleri bekledim Sokaklardasın Gözün aydın Yalan attın sen beni sattın Düşeş mi oldun? Gözün aydın

Of Öyle çok yorgunum ki Çok bezmişim kendimden Dünyayı kırık bulmuşum İçinde bir şey yokmuş Öyle çok yorgunum ki Çok bezmişim kendimden Dünyayı kırık bulmuşum İçinde bir şey yokmuş Kırmaya bir kalp bulsam İnan hiç dokunamam Tutmaya bir el bulsam Kolumu kaldırıp alamam Of! Demeye halim yok Ah! Demeye dilim yok Bakıp görecek gözüm yok Of! demeye halim yok Ah! Demeye dilim yok Bakıp görecek gözüm yok Öyle çok yorgunum ki Çok bezmişim kendimden Dünyayı kırık bulmuşum İçinde bir şey yokmuş Öyle çok yorgunum ki Çok bezmişim kendimden Dünyayı kırık bulmuşum İçinde bir şey yokmuş Kırmaya bir kalp bulsam İnan hiç dokunamam Tutmaya bir el bulsam Kolumu kaldırıp alamam Of! Demeye halim yok Ah! Demeye dilim yok Bakıp görecek gözüm yok Of! Demeye halim yok Ah! Demeye dilim yok Bakıp görecek gözüm yok

Boşver Artık buradan kaçmalı Sakin bir yer bulmalı Gitmeli uzaklara Dedim ama olmuyor Kalbim huzur bulmuyor Boşver Şimdi zaman durmalı Herkes sakin olmalı İnmeli güneylere Dedim ama olmuyor İçim huzur dolmuyor Ama Boşver

Gökler Ağlıyor Caddeler karanlık caddeler ıpıslak Yalnız geçen ilk gecemde Gökler ağlıyor gökler ağlıyor gökler ağlıyor *** Gözlerim kızarmış gözlerim şişkin Sensiz geçen ilk gecemde Gökler ağlıyor gökler ağlıyor gökler ağlıyor *** Birileri bir şeyler söylesin Şu vefasız insanlara Nasıl nası nasıl nasıl nasıl katlanırım? Senin boşluğun büyük Yapayalnız bu dünyada Nasıl nasıl nasıl nasıl nasıl yaşarım?

Hüzün Yine gidiyorsun hiçbir şey bırakmadan Ve ben son kez bakıyorum ardından *** Eğer aşk buysa sevgi buysa İstemiyorum Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu. Dayanamıyorum. *** Hoş geldin hüzün gülmüyor yüzüm Hoş geldin hüzün gülmez bu yüzün *** Eğer aşk buysa sevgi buysa İstemiyorum Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu. Dayanamıyorum. *** Eğer aşk buysa sevgi buysa İstemiyorum *** Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu. Dayanamıyorum.

Seninle Bir Dakika Seninle bir dakika Umutlandırıyor beni Bir dakika siliyor canım Yılların özlemini Seninle bir dakika Umutlandırıyor beni Bir dakika siliyor canım Yılların özlemini Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Seninle buluşmamız Bir dakikada geçti Gözlerin gözlerimi canım Bir dakikada içti Seninle buluşmamız Bir dakikada geçti Gözlerin gözlerimi canım Bir dakikada içti Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Sevişmek bir dakika-a