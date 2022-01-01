Radyoda şarkımız çaldı yine Çok dokundu kalbime Yine kendi kendime Ağladım saatlerce Belki gelirsin diye *** Kim bilir özledin mi? Belki de sen de yandın derdine Diye kendi kendime Ağladım saatlerce Belki gelirsin diye *** Ama yok senden ne bir ses ne seda Kim bilir kimler var aklında? Sana çok, ara bul, deliler var etrafta Gidilir peşinden böyle aşkı bulunca *** Ama nerde sende o kadar cesaret? Odamda bir hayalet Mutlu günlerden kalan Sararıp soldum bu ne felaket Bu nasıl aşkmış hesap et Sen ne anlarsın ondan?