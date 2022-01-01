Hayalet Şarkı Sözleri
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Radyoda şarkımız çaldı yine
Çok dokundu kalbime
Yine kendi kendime
Ağladım saatlerce
Belki gelirsin diye
***
Kim bilir özledin mi?
Belki de sen de yandın derdine
Diye kendi kendime
Ağladım saatlerce
Belki gelirsin diye
***
Ama yok senden ne bir ses ne seda
Kim bilir kimler var aklında?
Sana çok, ara bul, deliler var etrafta
Gidilir peşinden böyle aşkı bulunca
***
Ama nerde sende o kadar cesaret?
Odamda bir hayalet
Mutlu günlerden kalan
Sararıp soldum bu ne felaket
Bu nasıl aşkmış hesap et
Sen ne anlarsın ondan?