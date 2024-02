Bakınca her fotoğrafına Dudaklarım mühürleniyor Düşünmeden yazar şu hayat acı sonları *** Duvarları yosunla dolu Gönül yine derin yaralı Kader değil insan acıtır canı *** Ne yıldızlar yanar Yokluğun kör karanlık Ne de gün doğar Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım İnan değişmez yerin bende aynı *** Ne yağmurlar diner Gönlümden her bir hücre bana seni diler Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım İnan değişmez yerin bende aynı *** Bana en güzel anları yaşatan Kalbime değil ömrüme yazılan Aşkım İnan değişmez yerin bende aynı

Bugün ayrılığın doğum günü Anılar geliyor üstüme üstüme Sensizlik yakıyor canımı Bu da beni mahvediyor Gözyaşlarım yokluğuna isyan etmiş haykırıyor Bi' de üstüne sen yine mutlusun ya Bu da beni kahrediyor Of dayan yüreğim yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Bugün ayrılığın doğum günü Anılar geliyor üstüme üstüme Sensizlik yakıyor canımı Bu da beni mahvediyor Gözyaşlarım yokluğuna isyan etmiş haykırıyor Bi' de üstüne sen yine mutlusun ya Bu da beni kahrediyor Of dayan dayan yüreğim yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Of dayan yüreğim dayan yokluğuna Dayan Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna

Aşk derin acılar sever Açık denizlere yüreğini serer Ne rüzgârlar ondan korkutur beni Kalbin yoktur ezberi, unutur üzenleri Ne de yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutulur değer, acısı geçer gider Ne yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Aşk derin acılar sever Açık denizlere yüreğini serer Ne rüzgârlar ondan korkutur beni Kalbin yoktur ezberi, unutur üzenleri Ne de yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutulur değer, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutlur değer, acısı geçer gider Ne yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutlur değer, acısı geçer gider Ne yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur Yüreğim avunur