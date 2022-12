Çoktan aldığım bir karardı Zor oldu dile dökmek Hiç yoktan verdiğim bu zararı Sana düşüyor affetmek *** Çoktan aldığım bir karardı Zor oldu dile dökmek Hiç yoktan verdiğim bu zararı Sana düşüyor affetmek *** Özledim, gözlerini özledim Söyledim bil ki başka biri yok Özledim, gözlerini özledim Söyledim bil ki başka biri yok *** İki dudağına bir ömür vereyim Her adımına yüreğimi sereyim E nazını da yap ama gözünü seveyim İnsaf benimki de can bebeğim *** İki dudağına bir ömür vereyim Her adımına yüreğimi sereyim E nazını da yap ama gözünü seveyim İnsaf benimki de can bebeğim