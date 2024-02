İstiklal (Go Disco) Şarkı Sözleri Özgün İstiklal (Go Disco) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgün İstiklal (Go Disco) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İstiklal (Go Disco) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Özgün İstiklal (Go Disco) İstiklal (Go Disco) Tam yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Her gece coşarken *** Tüm sıkı dostlar yanımda Boş kadehler masamda Dolarken, taşarken *** Onu gördüm karşımda Bir edepsiz merhaba Geldi ve ansızın oturdu inadına *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük