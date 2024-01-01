İstiklal (Go Disco) Şarkı Sözleri
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Özgün
İstiklal (Go Disco)
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Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük