Tam yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Her gece coşarken *** Tüm sıkı dostlar yanımda Boş kadehler masamda Dolarken, taşarken *** Onu gördüm karşımda Bir edepsiz merhaba Geldi ve ansızın oturdu inadına *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük *** Tam yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Her gece coşarken *** Tüm sıkı dostlar yanımda Boş kadehler masamda Dolarken, taşarken *** Onu gördüm karşımda Bir edepsiz merhaba Geldi ve ansızın oturdu inadına *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük