Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Yaşayamadık ki senle aşkı Yanmadık ki ateşlerde El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Beni kandırdın senelerce Aşkı öldürdün gecelerce Faydası yok, inanmam artık Yalan oldun sen ben'le El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım Yaşayamadık ki senle aşkı Yanmadık ki ateşlerde El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Beni kandırdın senelerce Aşkı öldürdün gecelerce Faydası yok inanmam artık Yalan oldun sen benle El sözüne inandık, kandık Nefes olduk her tende Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım