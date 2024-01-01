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7/24 Dinle Tayfun '94

Tayfun '94 Şarkı Sözleri

Özgün Tayfun '94 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgün Tayfun '94 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tayfun '94 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özgün

Özgün

Tayfun '94

  • Kandırmam Lazım(Remix)

  • Kim Yanar Aşkına (Ah Belalım)

  • Affet

  • Hep Sen İyi

  • Gün Olur

  • Seninle

  • İsyanım Herşeye

  • Son Durumumuz

  • Yalan

  • Delirtme Beni

  • Canım Birtanem

  • Sev Beni

  • Yine Doyamam Sana

  • Akşam Üstü

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