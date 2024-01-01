Tayfun '94 Şarkı Sözleri
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Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok, inanmam artık
Yalan oldun sen ben'le
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok inanmam artık
Yalan oldun sen benle
El sözüne inandık, kandık
Nefes olduk her tende
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım
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Kar yağmış bu nasıl yaz, derken fark ettim de
Altı ay olmuş, dalmışım
Telefonum çaldı heyecan yaptım
Dediler, "Halısaha mi yapsak, iki ter atsak?"
Hani depresyondayım
Ama sen nerdesin?
Akşamüstü olmuş güneş batıyor ama görünmüyor
Her yer bina, her yer bela, her yer bana antidepresan
***
Kabullenmesi zor
İnsan özlüyor
***
Aslında alıştım
Huyuna suyuna
Boğazımda düğümler
Sevince olur ya
***
Aslında alıştım
***
Yılların siniri toplanmış kafamda bir yere de gitmiyor
Ona buna çatıyorum
Bakıyorum, kimse yok
Yapayalnızım
Ama biri geldi
Sonra gitti geri geldi
Yine gitti geri geldi
Geldi gitti, geldi gitti affedersin ama kafam...
***
Kabullenmesi zor
İnsan özlüyor
***
Aslında alıştım
Huyuna suyuna
Boğazımda düğümler
Sevince olur ya
***
Aslında alıştım
Huyuna suyuna
Boğazımda düğümler
Sevince olur ya