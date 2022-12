Yaşayamadık ki senle aşkı Yanmadık ki ateşlerde El sözüne inandık kandık Nefes olduk her tende *** Beni kandırdın senelerce Aşkı öldürdün gecelerce Faydası yok inanmam artık Yalan oldun sen benle *** El sözüne inandık kandık Nefes olduk her tende *** Aşkı anlattın farz et Beni kandırman lazım Yine sustu dilin, sana yandı tenim Beni söndürmen lazım *** Geceler bensiz olmaz Bedenim aşksız yanmaz Senin olmam için, sana tapmam için Beni öldürmen lazım