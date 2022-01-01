Kandırman Lazım Şarkı Sözleri
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Yaşayamadık ki senle aşkı
Yanmadık ki ateşlerde
El sözüne inandık kandık
Nefes olduk her tende
***
Beni kandırdın senelerce
Aşkı öldürdün gecelerce
Faydası yok inanmam artık
Yalan oldun sen benle
***
El sözüne inandık kandık
Nefes olduk her tende
***
Aşkı anlattın farz et
Beni kandırman lazım
Yine sustu dilin, sana yandı tenim
Beni söndürmen lazım
***
Geceler bensiz olmaz
Bedenim aşksız yanmaz
Senin olmam için, sana tapmam için
Beni öldürmen lazım