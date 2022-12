Turuncu aşklar saklanmış mavi göklere Sahte bir meltem bürünmüş puslu gözlere Tenim müptela olmuş şehvetli sözlere Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** İlk bakışta aşklar aldanmış farklı jestlere Sahte bir anlam bürünmüş dokunaklı gözlere Tenim müptela olmuş şehvetli ellere Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele *** Kıvırır aşk her dakika kıvırır Zorlarsan da kırılır yol alır Kendi kendinle el ele