Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir