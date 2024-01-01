Kumru Şarkı Sözleri
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Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken
Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken
Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken
İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Korkmadım sevgilim, seni kendimden çok severken
Kızmadım sevgilim, beni son bir kez diye öperken
Yüreğim bir kuş gibidir uçuşur, dudağın dudağımı öperken
İçimi sarar bi' acı ve hüzün, gün olur her sevgi göç eder, çok uzağa
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Bana geri dönsen değişir, yüreğime kumrular yerleşir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir
Tüm şarkılar sana dilektir, seni anlatır ve diletir