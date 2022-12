Bilsen Neleri Affettim Neler Feda Ettim Zaman Zor Geçti Ama Geçti Her Şey Birden Bire Nasıl Değişti *** Ama Ben Sana Veda Ettim Kalem Kağıt Ağlarken Kalanını Feda Ettin Bir İhtimal Bağlarken *** Ben Bilirim Bunu Zaten İki Göz Gibi Bazen Bir Birini Görmezken Aynı Yerde Birleşen *** Sen Ben Gibi Kalpten Seven Anlaşır Madem Beni Boğdu Bu Mahzen Elini Tutup Çıkıp Gitsem *** Bilsen Neleri Affettim Neler Feda Ettim Zaman Zor Geçti Ama Geçti Her Şey Birden Bire Nasıl Değişti *** Ama Ben Sana Veda Ettim Kalem Kağıt Ağlarken Kalanını Feda Ettin Bir İhtimal Bağlarken *** Kalana Tutunduğumda Hatırana Saygımdan Ona Sığınıp Dua Ettim Yarınları Beklerken *** Ben Bilirim Bunu Zaten İki Göz Gibi Bazen Bir Birini Görmezken Aynı Yerde Birleşen *** Sen Ben Gibi Kalpten Seven Anlaşır Madem Beni Boğdu Bu Mahzen Elini Tutup Çıkıp Gitsem