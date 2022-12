Son iki, üç, dört *** Kırmızı Beyaz Kırmızı Beyaz Şampiyon Türkiye Şampiyon Türkiye *** Ay yıldızlı bayrağınla Avrupa yollarında Koşarken, coşarken *** Tüm Türkiye arkanızda Sen saldır, sakın durma Bir zafer gönder bana *** Artık duysun Avrupa Bu kupanın yolunda Canların hepsi feda olur ay yıldızın uğruna *** Bir of çekip Allah deriz Dünya susar, biz söyleriz Diğerleri sadece sevebilir ama Bizse uğruna ölebiliriz *** Bitmez bu aşk, biz bekleriz Ölümüne kadardır sevgimiz Kupayı alsan da almasan da İste, senin için ölebiliriz *** Kırmızı Beyaz Kırmızı Beyaz Şampiyon Türkiye Şampiyon Türkiye *** Ay yıldızlı bayrağınla Avrupa yollarında Koşarken, coşarken *** Tüm Türkiye arkanızda Sen saldır, sakın durma Bir zafer gönder bana *** Artık duysun Avrupa Bu kupanın yolunda Canların hepsi feda olur ay yıldızın uğruna *** Bir of çekip Allah deriz Dünya susar, biz söyleriz Diğerleri sadece sevebilir ama Bizse uğruna ölebiliriz *** Bitmez bu aşk, biz bekleriz Ölümüne kadardır sevgimiz Kupayı alsan da almasan da İste, senin için ölebiliriz *** Son iki, üç... *** Bir of çekip Allah deriz Dünya susar, biz söyleriz Diğerleri sadece sevebilir ama Bizse uğruna ölebiliriz *** Bitmez bu aşk, biz bekleriz Ölümüne kadardır sevgimiz Kupayı alsan da almasan da İste, senin için ölebiliriz