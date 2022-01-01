Milli Takım Marşı Şarkı Sözleri
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Son iki, üç, dört
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Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Şampiyon
Türkiye
Şampiyon
Türkiye
***
Ay yıldızlı bayrağınla
Avrupa yollarında
Koşarken, coşarken
***
Tüm Türkiye arkanızda
Sen saldır, sakın durma
Bir zafer gönder bana
***
Artık duysun Avrupa
Bu kupanın yolunda
Canların hepsi feda olur ay yıldızın uğruna
***
Bir of çekip Allah deriz
Dünya susar, biz söyleriz
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bizse uğruna ölebiliriz
***
Bitmez bu aşk, biz bekleriz
Ölümüne kadardır sevgimiz
Kupayı alsan da almasan da
İste, senin için ölebiliriz
***
Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Şampiyon
Türkiye
Şampiyon
Türkiye
***
Ay yıldızlı bayrağınla
Avrupa yollarında
Koşarken, coşarken
***
Tüm Türkiye arkanızda
Sen saldır, sakın durma
Bir zafer gönder bana
***
Artık duysun Avrupa
Bu kupanın yolunda
Canların hepsi feda olur ay yıldızın uğruna
***
Bir of çekip Allah deriz
Dünya susar, biz söyleriz
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bizse uğruna ölebiliriz
***
Bitmez bu aşk, biz bekleriz
Ölümüne kadardır sevgimiz
Kupayı alsan da almasan da
İste, senin için ölebiliriz
***
Son iki, üç...
***
Bir of çekip Allah deriz
Dünya susar, biz söyleriz
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bizse uğruna ölebiliriz
***
Bitmez bu aşk, biz bekleriz
Ölümüne kadardır sevgimiz
Kupayı alsan da almasan da
İste, senin için ölebiliriz