Öpücem Şarkı Sözleri
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Öpücem
Öpücem
Öpücem
Öpücem
Bikerecik olsun kendiliğinden
Sakin mutlu uyansam
Birkaç saat rahat bıraksan
Huzurumu anlatamam
Kaç haftadır bi nefes aldırmadın
Ama karşımdakide insan
Birgün gelir kendimi tutamam
Rahatsız ediyorsun
Evden cepten internetten
Bahanen bile hep eften püften
Sebat ediyorum örf adetten
Şiştim şiştim bak gerçekten
Bir öpücem o olucak tam olucak
Bir öpücem ama biyerine bişey olucak
Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak
Bir öpücem o olucak tam olucak
Bir öpücem ama biyerine bişey olucak
Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak
Aklın çıkıcak
Tam olucak
Ama tam olucak
Tam olucak
Aklın çıkıcak
Bikerecik olsun kendiliğinden
Sakin mutlu uyansam
Birkaç saat rahat bıraksan
Huzurumu anlatamam
Kaç haftadır bi nefes aldırmadın
Ama karşımdakide insan
Birgün gelir kendimi tutamam
Rahatsız ediyorsun
Evden cepten internetten
Bahanen bile hep eften püften
Sebat ediyorum örf adetten
Şiştim şiştim bak gerçekten
Bir öpücem o olucak tam olucak
Bir öpücem ama biyerine bişey olucak
Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak
Bir öpücem o olucak tam olucak
Bir öpücem ama biyerine bişey olucak
Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak
Aklın çıkıcak
Tam olucak
Ama tam olucak
Tam olucak
Aklın çıkıcak
Bir öpücem o olucak tam olucak
Bir öpücem ama biyerine bişey olucak
Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak