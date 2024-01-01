Öpücem Öpücem Öpücem Öpücem Bikerecik olsun kendiliğinden Sakin mutlu uyansam Birkaç saat rahat bıraksan Huzurumu anlatamam Kaç haftadır bi nefes aldırmadın Ama karşımdakide insan Birgün gelir kendimi tutamam Rahatsız ediyorsun Evden cepten internetten Bahanen bile hep eften püften Sebat ediyorum örf adetten Şiştim şiştim bak gerçekten Bir öpücem o olucak tam olucak Bir öpücem ama biyerine bişey olucak Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak Bir öpücem o olucak tam olucak Bir öpücem ama biyerine bişey olucak Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak Aklın çıkıcak Tam olucak Ama tam olucak Tam olucak Aklın çıkıcak Bikerecik olsun kendiliğinden Sakin mutlu uyansam Birkaç saat rahat bıraksan Huzurumu anlatamam Kaç haftadır bi nefes aldırmadın Ama karşımdakide insan Birgün gelir kendimi tutamam Rahatsız ediyorsun Evden cepten internetten Bahanen bile hep eften püften Sebat ediyorum örf adetten Şiştim şiştim bak gerçekten Bir öpücem o olucak tam olucak Bir öpücem ama biyerine bişey olucak Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak Bir öpücem o olucak tam olucak Bir öpücem ama biyerine bişey olucak Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak Aklın çıkıcak Tam olucak Ama tam olucak Tam olucak Aklın çıkıcak Bir öpücem o olucak tam olucak Bir öpücem ama biyerine bişey olucak Bir öpücem o olucak tam olucak, tam olucak, aklın çıkıcak