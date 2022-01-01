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7/24 Dinle Konu Senden Açılınca

Konu Senden Açılınca Şarkı Sözleri

Özgün Konu Senden Açılınca şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgün Konu Senden Açılınca şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Konu Senden Açılınca sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özgün

Özgün

Konu Senden Açılınca

  • Sadece Arkadaşız

  • Altın Kafes

  • Deli Gibi

  • Dur Gitme

  • Gülbeyaz

  • İnsaf

  • İstemem

  • Kalbim

  • Konu Senden Açılınca

  • Sen Ve Ben

  • Şike

  • Siyah Beyaz

  • Yıllar Sonra

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