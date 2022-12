Her şey sensin senden ibaret Aşk değil bu sanki ibadet Dağlar taşlar şahidim olsun Sen iste yeter ki ömrüm al senin olsun *** An meselesi oldu kalbim durdu duracak Yaptığın revamı söylesin biri Sevsen aşkın içinde seviye atlasak Sonra dibini görene kadar rahat durmasak *** Bir evim olsun senle bir sıcak yatak Kabul derim her şeye gel ne istersen olsun Aşkı evlilik gibi bir sonuca bağlasak Heveslik değil kalpte bir ömürlük olsun *** Bir evim olsun senle bir sıcak yatak Kabul derim her şeye gel ne istersen olsun Aşkı evlilik gibi bir sonuca bağlasak Heveslik değil kalpte bir ömürlük olsun