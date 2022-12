Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık Tükendik bizde yıllar gibi yaralandık Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler Alıp götürdüğün ömrümün baharları *** Suçumuz neydi bizim Feryadım Tanrı'ya Sana son sözüm gülüm Elveda *** Her şey biter Herkes unutulur Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum Haram olsun Yıllarım olmuş ziyan Sende unut beni yok yere sevdiğini *** Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık Yenildik bizde aşklar gibi karalandık Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler Alıp götürdüğün ömrümün baharları *** Suçumuz neydi bizim Feryadım Tanrı'ya Sana son sözüm gülüm Elveda *** Her şey biter Herkes unutulur Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum Haram olsun Yıllarım olmuş ziyan Sende unut beni yok yere sevdiğini *** Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın Ben senle bir günü bir ömre kıyaslarken Sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun Olsun, avuçlarında ben burnunda benim kokum Ben seni çoktan unuttum Sen beni unutamayacaksın *** Her şey biter Ooo... Haram olsun Yıllarım olmuş ziyan Sende unut beni yok yere sevdiğini