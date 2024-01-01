-
Kaç ay oldu ne haber var ne de selam
Yani o kadar mı el olduk
Nasıl savrulduk böyle
Gelişin gibi gidişin de
Görkemli oldu yani
Gözde sel olduk
İşte öyle
Gel sen unut hadi
Öyle bir gücün varsa
Keşke her şey söylendiği gibi kolay olsa
Belki bir sevgilin vardır
Ayıptır söylemesi ama hala hasretim sana
Hem de içim yana yana
Şimdi burada olsan
Sıkı sıkı sarılsam
Öpsem dudaklarından
Son kez kana kana
Belki bir sevgilin vardır
Ayıptır söylemesi ama hala hasretim sana
Hem de içim yana yana
Şimdi burada olsan
Sıkı sıkı sarılsam
Öpsem dudaklarından
Son kez kana kana
Gel sen unut hadi
Öyle bir gücün varsa
Keşke her şey
Söylendiği gibi
Kolay olsa
Beceremedim ben
Neden aklım fikrim hep sen
Bir günlüğüne zaman dursa
Belki bir sevgilin vardır
Ayıptır söylemesi ama hala hasretim sana
Hem de içim yana yana
Şimdi burda olsan
Sıkı sıkı sarılsam
Öpsem dudaklarından
Son kez kana kana
Belki bir sevgilin vardır
Ayıptır söylemesi ama hala hasretim sana
Hem de içim yana yana
Şimdi burda olsan
Sıkı sıkı sarılsam
Öpsem dudaklarından
Son kez kana kana
Zaman dursa
Belki bir sevgilin vardır
Ayıptır söylemesi ama hala hasretim sana
Hem de içim yana yana
Şimdi burda olsan
Sıkı sıkı sarılsam
Öpsem dudaklarından
Son kez kana kana
-
Bu zincirin halkası
Kırıldı yavaş yavaş
Yok mu yarını, arkası?
Sürer mi soğuk savaş?
***
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bu zincirin halkası
Kırıldı yavaş yavaş
Yok mu yarını, arkası?
Sürer mi soğuk savaş?
***
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
-
Sensin çekip giden kimselere söylemeden
Böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen
Önce atıp tutup sonra arkan dönük
Yüzümüze bakmadın bir kına yakmadın
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
Bundan sonra bunu herkes böyle bilsin
Benim adım Berkay bir tek isteyen gelsin
O kadar şarkı varken ta içimi gösteren
Benim gibi adam daha nasıl dile gelsin
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış - Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
-
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
***
Onu şimdi lütfen benden almayın
Biraz daha durun
Onu şimdi lütfen benden çalmayın
Az daha durun
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
***
Onu şimdi lütfen benden almayın
Biraz daha durun
Onu şimdi lütfen benden çalmayın
Az daha durun
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
-
Başka biri çözüm değil
Bu ayrılık lüzum değil
Yerime geçip ben olsana
Benim gibi dokunsana
Sessizliği bırak hadi
Benim gibi konuşsana
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Dünya yalan çoğu zaman
Sana bana acımadan
***
Başka biri çözüm değil
Bu ayrılık lüzum değil
Yerime geçip ben olsana
Benim gibi dokunsana
Bensizliği bırak hadi
Bugün bana kavuşsana
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Dünya yalan çoğu zaman
Sana bana acımadan
-
İlk değilsen bile canım
Son kalacaksın
Aldığım her nefes gibi
İçime dolacaksın
***
Belki benimle
Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın
Ama gün gelecek
Sonsuza kadar yanımda olacaksın
***
Yana yana, canım sana geliyorum
Her şeyimle bak senin oluyorum
Aşığım adım gibi biliyorum
Ele inat, ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
***
İlk değilsen bile canım
Son kalacaksın
Aldığım her nefes gibi
İçime dolacaksın
***
Belki benimle
Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın
Ama gün gelecek
Sonsuza kadar yanımda olacaksın
***
Yana yana, canım sana geliyorum
Her şeyimle bak senin oluyorum
Aşığım adım gibi biliyorum
Ele inat, ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
-
Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler
Umudum tükense de susuyorum
Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış
Sayılı gün geçer biliyorum
***
Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış
Zaman bile bize çare olamamış
Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş
Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler
Umudum tükense de susuyorum
Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış
Sayılı gün geçer biliyorum
***
Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış
Zaman bile bize çare olamamış
Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş
Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
-
Bazen zor gelir sevdalar
Kan kardeştir ya hep vedalar
Gidersin gelirsin içinde
Hiç bitmez o son defalar
***
Başka bir yerde
Ya da bir tende
Hasret yanan tüten gecelerde
***
Kalbe dönüp baktığımda
Öfkemi bıraktığımda
Yine direniyorum
O zaman sen de burada olsan
Bir anda karşımda dursan
Ben hala seni seviyorum
***
Dönüp dolaşıp o zamanda
Geçmişi bıraktığımda
Aşka güveniyorum
O zaman keşke burada dursan
Bir anda karşımda olsan
Ben hala seni seviyorum
***
Her neredeysen ol seni seviyorum
Ne olursan ol seni özlüyorum
-
Gülüm, buralarda geçmez zaman
Yanımda senden kalan
Zamansız hasretin var
***
Unutmak istesem bile unutamam
Sesini duymadan yaşayamam
Sana sarılmadan uyuyamam, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
***
Gülüm, buralarda geçmez zaman
Yanımda senden kalan
Zamansız hasretin var
***
Unutmak istesem bile unutamam
Sesini duymadan yaşayamam
Sana sarılmadan uyuyamam, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
-
Sensin çekip giden kimselere söylemeden
Böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen
Önce atıp tutup sonra arkan dönük
Yüzümüze bakmadın bir kına yakmadın
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
Bundan sonra bunu herkes böyle bilsin
Benim adım Berkay bir tek isteyen gelsin
O kadar şarkı varken ta içimi gösteren
Benim gibi adam daha nasıl dile gelsin
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış - Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
-
Benim sana verdiğim değerin
Önemin sadece yarısını verseydin
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp bizi gitmezdi, ah
***
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp aşkı terk etmezdi
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
***
Benim sana verdiğim değerin
Önemin sadece yarısını verseydin
***
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp bizi gitmezdi, ah
***
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp bizi terk etmezdi
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
-
Belki bi' gün anlarsın seni nasıl nasıl sevdiğimi
Nelerden vazgeçip uğruna neleri verdiğimi
Belki bi' gün anlarsın seni nasıl nasıl sevdiğimi
Nelerden vazgeçip uğruna neleri verdiğimi
***
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
***
Ben sana nazar, göz değer diye bakmadım
Kırılır incinirsin diye dokunmadım
Toz değer leke alırız diye dışarı çıkarmadım
Kimseye anlatmadım bizi hep içimde sakladım, yalanmışsın
***
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
***
Ben sana nazar, göz değer diye bakmadım
Kırılır incinirsin diye dokunmadım
Toz değer leke alırız diye dışarı çıkarmadım
Kimseye anlatmadım bizi hep içimde sakladım, yalanmışsın
***
Ben sana nazar, göz değer diye bakmadım
Kırılır incinirsin diye dokunmadım
Toz değer leke alırız diye dışarı çıkarmadım
Kimseye anlatmadım bizi hep içimde sakladım, yalanmışsın