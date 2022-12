Uzun zamandır hiç konuşmadık Yüzünü göremez oldum diye ben hiç unutmadım Mahallemizden gittin gideli Kapının önündeki küçük kediyle konuşmadım *** Ektiğin tomurcuklu çiçekleri Suladım her pazartesi elimle, Hiç kurutmadım Şimdi bir görsen nasıl filizlendi Köşeyi dönüp bir gün gelirsin diye toplamadım *** Off şimdi yalnız kaldı gözlerim Sensiz ve anlamsız Gel de otur biraz Çok zamansız gittin ellerim bak yalnız *** Yanı yanı başıma otur düşün biraz Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz Öpücük almadan ölürsem Ömrüm hep siyah beyaz *** Yanı yanı başıma otur düşün biraz Bu sene de bahçelerde hep üzüm kiraz Bal damlayan dudaklarından şöyle biraz Öpücük almadan ölürsem Ömrüm hep siyah beyaz

Senin sayende çok sevdim sevildim Sevdikçe aşk yakarmış öğrendim Tuhaf hikayemde bir tek ben yenildim Adıma yazılmış kaderimin önünde eğildim *** Bir daha görmemek için geriye dönmemek için Hayata dair rüyanı bir daha bölmemek için *** Yanıyor yansın kalan ömrüm Yıkık dökük bertaraf içim En zor ama en doğru seçim Seni unutmak… Senin için *** Her nefeste bin can vererek yaşar mıydım Altın kafeste aşkı hapsedecek adam mıydım Günah mı suç mu bir kere dönüp bakar mıydım Senin için olmasa senden kaçar mıydım *** Her nefeste bin can vererek yaşar mıydım Altın kafeste aşkı hapsedecek adam mıydım Günah mı suç mu bir kere dönüp bakar mıydım Senin için olmasa senden kaçar mıydım