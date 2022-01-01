Toz Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim İçine aşk yazılmış sözlerin üstünü çizdim Dokunur her sarı sayfa O benim olmadı asla Anlamadan yazılmış bir roman oldu sevda *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim İçine adı yazılmış sözlerin altını çizdim Dokunur her sarı sayfa O beni bilmedi asla Anlamadan okunmuş bir roman oldu sevda *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok

İstiklal Tam yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Her gece coşarken *** Tüm sıkı dostlar yanımda Boş kadehler masamda Dolarken, taşarken *** Onu gördüm karşımda Bir edepsiz merhaba Geldi ve ansızın oturdu inadına *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük