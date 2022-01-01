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Yeni Şarkı Sözleri

Özgün Yeni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgün Yeni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özgün

Özgün

Yeni

  • Toz

  • İstiklal

  • İstiklal (Buddha Version)

  • İstiklal (Go Disco)

  • İstiklal (Karaoke)

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