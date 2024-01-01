Tuzak Şarkı Sözleri
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Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Sevişmekten zor
Sevişmekten zor
İçindeki sıkıntıyı
Sevişirken atıyor musun?
Başka başka tenlerle
Mutlu musun? Söyle
Bir an olsun düşündün mü?
Aşk var mı, gözü kör mü?
Ama boş ver, ne anlarsın?
Sana aşkı anlatmak
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Çok mutluyduk ama yok olduk
Kapandı bak son perde
Bensiz kalmak korkutur mu?
Seni üzer mi? Söyle
Yüzümdeki çizgilerle
Barışmayı öğrendim ben
Sense hâlâ, neyse boş ver
Sana aşkı anlatmak
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
sevişmekten zor
(Sevişmekten zor) sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor
Tuzak olup beklemek
Tanımadan ellemekten zor
Yakın ya da uzakta kavramak aşkı
Sevişmekten zor