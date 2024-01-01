Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Sevişmekten zor Sevişmekten zor İçindeki sıkıntıyı Sevişirken atıyor musun? Başka başka tenlerle Mutlu musun? Söyle Bir an olsun düşündün mü? Aşk var mı, gözü kör mü? Ama boş ver, ne anlarsın? Sana aşkı anlatmak Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Çok mutluyduk ama yok olduk Kapandı bak son perde Bensiz kalmak korkutur mu? Seni üzer mi? Söyle Yüzümdeki çizgilerle Barışmayı öğrendim ben Sense hâlâ, neyse boş ver Sana aşkı anlatmak Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor sevişmekten zor (Sevişmekten zor) sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor