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Özgün Vefa Vefa Vursun yalnızlık soluna soluna Kalp sürgüne ve herkes kendi yoluna Güvenemiyorum yazına, kışına Yok böyle bi' esaret, düşman başına *** Anlamadın ki hâlimden Nasıl inanayım? Farkın yok ki zalimden Ben niye konuşayım? *** Kalbi bağlayamam öyle kuru bi' söze Varsa yürek hadi gelelim göz göze Yanlış insana yanmış insanım Vefa büyük gelir küçük bünyene *** Kalbi bağlayamam öyle kuru bi' söze Varsa yürek hadi gelelim göz göze Yanlış insana yanmış insanım Vefa büyük gelir küçük bünyene Tüm Şarkıları