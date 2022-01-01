Sen öğrettin bir çok şeyi En kötüsü kenarda kalmak Düşünmemek hiç bir şeyi Sensizken içten içe yanmak *** Canım olsa vermez miydim Sermez miydim yollarına En sevdiğindir bilirim ezip geçmek Hadi kır kalbimi defalarca Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına *** Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir depreme tutuldu kalbim Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi *** Ah!Yangın kor ateşler beni yaksa da Sensizlik yollarıma yağmış olsa da Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi *** Sen öğrettin bir çok şeyi En kötüsü kenarda kalmak Düşünmemek hiç bir şeyi Sensizken içten içe yanmak *** Canım olsa vermez miydim Sermez miydim yollarına En sevdiğindir bilirim ezip geçmek Hadi kır kalbimi defalarca Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına *** Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir depreme tutuldu kalbim Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi *** Ah! Yangın kor ateşler beni yaksa da Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi *** Bir şeyler ilk aşkımı hatırlatsa da Son aşkım sendin asla anlamasan da Zamansız bir ölüme sebep sen oldun Kabullen yok olmamı bir tebessümle *** Ah! Ah yangın of Zamansız bir ölüme seyirci kaldın Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi