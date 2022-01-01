Nöbetçi Aşık Şarkı Sözleri
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Sen öğrettin bir çok şeyi
En kötüsü kenarda kalmak
Düşünmemek hiç bir şeyi
Sensizken içten içe yanmak
***
Canım olsa vermez miydim
Sermez miydim yollarına
En sevdiğindir bilirim ezip geçmek
Hadi kır kalbimi defalarca
Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına
***
Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da
Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da
Zamansız bir depreme tutuldu kalbim
Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Ah!Yangın kor ateşler beni yaksa da
Sensizlik yollarıma yağmış olsa da
Zamansız bir ölüme seyirci kaldın
Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Sen öğrettin bir çok şeyi
En kötüsü kenarda kalmak
Düşünmemek hiç bir şeyi
Sensizken içten içe yanmak
***
Canım olsa vermez miydim
Sermez miydim yollarına
En sevdiğindir bilirim ezip geçmek
Hadi kır kalbimi defalarca
Hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına
***
Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da
Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da
Zamansız bir depreme tutuldu kalbim
Tutulsun sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Ah! Yangın kor ateşler beni yaksa da
Sensizlik yollarımı tutmuş olsa da
Zamansız bir ölüme seyirci kaldın
Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi
***
Bir şeyler ilk aşkımı hatırlatsa da
Son aşkım sendin asla anlamasan da
Zamansız bir ölüme sebep sen oldun
Kabullen yok olmamı bir tebessümle
***
Ah! Ah yangın of Zamansız bir ölüme seyirci kaldın
Alkışla sensiz ölmek zamanı şimdi
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Turuncu aşklar saklanmış mavi göklere
Sahte bir meltem bürünmüş puslu gözlere
Tenim müptela olmuş şehvetli sözlere
Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
***
İlk bakışta aşklar aldanmış farklı jestlere
Sahte bir anlam bürünmüş dokunaklı gözlere
Tenim müptela olmuş şehvetli ellere
Kalbim kullanılmış atılmış paslı çöplere
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
***
Kıvırır aşk her dakika kıvırır
Zorlarsan da kırılır yol alır
Kendi kendinle el ele
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