Yana Yana Hadi sonuca bağla Aşkımı onayla Çal kendini gel benimle Sebebini sorma Ona buna sarılma Gücenirim sonra Sen benimsin özelsin Nedenini sorma Ah gözlerin ele vermeli Aşk sözlerin dile gelmeli Yana yana yana yana Yorgun solgun yüzleriz Biz seversek özleriz Bak zamanın keyfine Zincir vurma kendine Durgun sakin bir deniz Biz içinde yüzeriz Bak hayatın keyfine Sallan kendi kendine Yana yana yana yana yana Hadi sonuca bağla Aşkımı onayla Çal kendini gel benimle Sebebini sorma Ona buna sarılma Gücenirim sonra Sen benimsin özelsin Nedenini sorma Ah gözlerin ele vermeli Aşk sözlerin dile gelmeli Yana yana yana yana Yorgun solgun yüzleriz Biz seversek özleriz Bak zamanın keyfine Zincir vurma kendine Durgun sakin bir deniz Biz içinde yüzeriz Bak hayatın keyfine Sallan kendi kendine Yana yana yana yana yana Ah gözlerin ele vermeli Aşk sözlerin dile gelmeli (gözlerin) Ah gözlerin ele vermeli Aşk sözlerin dile gelmeli Yana yana yana yana yana Yorgun solgun yüzleriz Biz seversek özleriz Bak zamanın keyfine Zincir vurma kendine Durgun sakin bir deniz Biz içinde yüzeriz Bak hayatın keyfine Sallan kendi kendine Yana yana yana yana yana Yana yana, yana yana Yana yana yana yana yana Yana yana, yana yana Yana yana yana yana yana Yana yana, yana yana Yana yana yana yana yana Yana yana, yana yana Yana yana yana yana yana

Mühür Bakınca her fotoğrafına Dudaklarım mühürleniyor Düşünmeden yazar şu hayat acı sonları *** Duvarları yosunla dolu Gönül yine derin yaralı Kader değil insan acıtır canı *** Ne yıldızlar yanar Yokluğun kör karanlık Ne de gün doğar Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım İnan değişmez yerin bende aynı *** Ne yağmurlar diner Gönlümden her bir hücre bana seni diler Sensizlik benle yaşlanmış en büyük acım İnan değişmez yerin bende aynı *** Bana en güzel anları yaşatan Kalbime değil ömrüme yazılan Aşkım İnan değişmez yerin bende aynı

Biz Ayrıldık Zor gecelerde ıslak hecelerle Bir şarkı olsam derdimi anlatan Aşk hasretiyle yasak bedeninde Bir ışık olsam içini aydınlatan "Yok" diyor, ne bir söz yarım kalan "Yolu yok" diyor, inanması zor ama "Yok" diyor, seninle olmaz inan "Sonu yok" diyor, gel otur, derdine yan Daha bugün senden konuştuk Daha bugün seni sordular "İyi" dedim, "Keyfi yerinde" "Yeni bir aşk bulmuş", diyemedim Seni soran gözler peşimde Beni saran korkuyu silemedim Onun için utandım belki "Biz ayrıldık", diyemedim Zor gecelerde ıslak hecelerle Bir şarkı olsam derdimi anlatan Aşk hasretiyle yasak bedeninde Bir ışık olsam içini aydınlatan "Yok" diyor, ne bir söz yarım kalan "Yolu yok" diyor, inanması zor ama "Yok" diyor, seninle olmaz inan "Sonu yok" diyor, gel otur, derdine yan Daha bugün senden konuştuk Daha bugün seni sordular "İyi" dedim, "Keyfi yerinde" "Yeni bir aşk bulmuş", diyemedim Seni soran gözler peşimde Beni saran korkuyu silemedim Onun için utandım belki "Biz ayrıldık", diyemedim Daha bugün senden konuştuk Daha bugün seni sordular "İyi" dedim, "Keyfi yerinde" "Yeni bir aşk bulmuş", diyemedim Seni soran gözler peşimde Beni saran korkuyu silemedim Onun için utandım belki "Biz ayrıldık", diyemedim Biz ayrıldık "Biz ayrıldık", diyemedim

Hayret Seyret beni şimdi uzaktan Belki bunu da çok seversin Pardon, yanlış mı biliyorum? "Kıskanmam" mı derdin? Sen ki yaramaz, aşka hiç inanmaz Güçlü, kariyer sahibiydin Benle sıradan bir ilişki "Bağlanmam" mı derdin? Utanmadan bi' de soruyor musun? "Sevgilin kim?" diye Seni biraz ezik gördüm Bi' de eskimiş hâline Hayret ettim Hayret, görünce şaşırdın Hayret, kızardın, daraldın Ha gayret, alışırsın, tatlım Aşkın ne önemi var? İnanma, ağla, giderken iyi düşün Senden güzeli de var Hayret, görünce şaşırdın Hayret, kızardın, daraldın Ha gayret, alışırsın, tatlım Aşkın ne önemi var? İnanma, ağla, giderken iyi düşün Benden güzeli mi var? Seyret beni şimdi uzaktan Belki bunu da çok seversin Pardon, yanlış mı biliyorum? "Kıskanmam" mı derdin? Utanmadan bi' de soruyor musun? "Sevgilin kim?" diye Seni biraz ezik gördüm Bi' de eskimiş hâline Hayret ettim Hayret, görünce şaşırdın Hayret, kızardın, daraldın Ha gayret, alışırsın, tatlım Aşkın ne önemi var? İnanma, ağla, giderken iyi düşün Senden güzeli de var Hayret, görünce şaşırdın Hayret, kızardın, daraldın Ha gayret, alışırsın, tatlım Aşkın ne önemi var? İnanma, ağla, giderken iyi düşün Benden güzeli mi var?

Ömürcek Gün gelir bir anda herkes benzeşir Dün dövüşenler tezgahlarda uzlaşır İşler tıkırında ilişkiler sütliman Aynılaşırken ufak ufak yalnızlaşılır *** Ben sana uyanık ol demedim mi? Bu elbise sana bol demedim mi? Gitme bataklık yol demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? *** İnadına inadına dönüyor dünya Örüyor bak ağlarını örümcek Kolu kanadı kırık acıdan aşkın Hor görüldü ne zulüm gördü *** Aahh vazgeçene dek *** Ne bana benze ne beni kendine benzet Olduğun gibi kal bana da müsaade et Ne kadar çok yatak o kadar pişmanlık Kendine benzemeyeni sevebilmekte marifet *** Ben sana uyanık ol demedim mi? Bu elbise sana bol demedim mi? Gitme bataklık yol demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? *** İnadına inadına dönüyor dünya Örüyor bak ağlarını örümcek Kolu kanadı kırık acıdan aşkın Hor görüldü ne zulüm gördü Aahh vazgeçene dek

Tuzak Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Sevişmekten zor Sevişmekten zor İçindeki sıkıntıyı Sevişirken atıyor musun? Başka başka tenlerle Mutlu musun? Söyle Bir an olsun düşündün mü? Aşk var mı, gözü kör mü? Ama boş ver, ne anlarsın? Sana aşkı anlatmak Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Çok mutluyduk ama yok olduk Kapandı bak son perde Bensiz kalmak korkutur mu? Seni üzer mi? Söyle Yüzümdeki çizgilerle Barışmayı öğrendim ben Sense hâlâ, neyse boş ver Sana aşkı anlatmak Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor sevişmekten zor (Sevişmekten zor) sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor Tuzak olup beklemek Tanımadan ellemekten zor Yakın ya da uzakta kavramak aşkı Sevişmekten zor

İki Eli Boş Kaderim Kırgın bir gün daha Uyanmak korkusu Bugün dünden uzak kalma telaşında Sayamadım kaç gün geçti yatağımda Yapamadım sensiz buna alışamadım *** Ayrılık habersiz geliverdi yine Kalamadı uğramış işte Boş odalarıma bakmış Kalbime hiç soramamış *** Dur dedim ne olur beş dakika otur Olmaz dedi kalamazmış Gitti gelmez iki eli boş kaderim

Zilli Kız zilli Kız zilli Kız zilli Kız zilli Çok hoşuma gidiyor İnanamıyorum, aklım şaşıyor Bütün dünya onu konuşuyor Bana mı geliyor külkedisi? Canı isterse Mars'a gidiyor Temmuzda bile kayak yapıyor Babadan zengin, köşkte yaşıyor Vakit geliyor, külkedisi Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim Yemesi zor ama ben işimi bilirim Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim Bu kız zilli fakat ben yola getiririm Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim Yemesi zor ama ben işimi bilirim Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim Bu kız zilli fakat ben yola getiririm Kız zilli Kız zilli Kız zilli Çok hoşuma gidiyor İnanamıyorum, aklım şaşıyor Bütün dünya onu konuşuyor Bana mı geliyor külkedisi? Canı isterse Mars'a gidiyor Temmuzda bile kayak yapıyor Babadan zengin, köşkte yaşıyor Vakit geliyor, külkedisi Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim Yemesi zor ama ben işimi bilirim Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim Bu kız zilli fakat ben yola getiririm Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim Yemesi zor ama ben işimi bilirim Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim Bu kız zilli fakat ben yola getiririm Kız zilli Kız zilli Kız zilli Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim Yemesi zor ama ben işimi bilirim Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim Bu kız zilli fakat ben yola getiririm Hatun şöhretli ama ben kalender meşrebim (Kız zilli) Yemesi zor ama ben işimi bilirim (Kız zilli) Tek elle kopça çözüp öpmeyi de bilirim (Kız zilli) Bu kız zilli fakat ben yola getiririm Kız zilli

Çığ Gibi İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor Sensiz son gecemi gökyüzüne fısıldıyor Rüzgâr yıldızlara gitti, o dönmez diyor Kalbim son sözünü söylemeden can veriyor Bedenim buz kesiyor Yalnızlığın sessizliği Bir çığ gibi çöküyor, kanayan yüreğim Bir ümit ile son bir şans diliyor Belki de ömür biter, yalnızlığım geçer İçime akan gözyaşlarm yağmur olup biter Belki de hiç gibi ömür biter, yalnızlığım geçer gider İçime akan gözyaşlarım sel gibi coşar gider İnan ki sen gideli bulutlar hep ağlıyor Sensiz son gecemi gökyüzüne fısıldıyor Bedenim buz kesiyor Yalnızlığın sessizliği Bir çığ gibi çöküyor, kanayan yüreğim Bir ümit ile son bir şans diliyor Belki de ömür biter, yalnızlığım geçer İçime akan gözyaşlarm yağmur olup biter Belki de hiç gibi ömür biter, yalnızlığım geçer gider İçime akan gözyaşlarım sel gibi coşar gider

Direniyorum Yokluğuna Bugün ayrılığın doğum günü Anılar geliyor üstüme üstüme Sensizlik yakıyor canımı Bu da beni mahvediyor Gözyaşlarım yokluğuna isyan etmiş haykırıyor Bi' de üstüne sen yine mutlusun ya Bu da beni kahrediyor Of dayan yüreğim yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Bugün ayrılığın doğum günü Anılar geliyor üstüme üstüme Sensizlik yakıyor canımı Bu da beni mahvediyor Gözyaşlarım yokluğuna isyan etmiş haykırıyor Bi' de üstüne sen yine mutlusun ya Bu da beni kahrediyor Of dayan dayan yüreğim yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Of dayan yüreğim dayan yokluğuna Dayan Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna Alışıyorum geç olsa da Yana yana katlanır bu yürek Acılara gem vura vura Direniyorum yokluğuna

Koş Koş İster söv ister ağla, yan Vazgeçmek zor aşktan Belli bi' kural var onda Hep kaçanı kovala İster gül ister oyna sen Kurtulmak zor benden Zırdeli bi' yürek var serde Senden asla vazgeçmem Koş koş, kovala Delikanlı korkmaz aşktan Kaç kaç, kovala Deli gönlüm kaçmaz aşktan Koş koş, kovala Delikanlı korkmaz aşktan Kaç kaç, kovala Deli gönlüm koş İster söv ister ağla, yan Vazgeçmek zor aşktan Belli bi' kural var onda Hep kaçanı kovala İster gül ister oyna sen Kurtulmak zor benden Zırdeli bi' yürek var serde Senden asla vazgeçmem Koş koş, kovala Delikanlı korkmaz aşktan Kaç kaç, kovala Deli gönlüm kaçmaz aşktan Koş koş, kovala Delikanlı korkmaz aşktan Kaç kaç, kovala Deli gönlüm koş İster söv ister ağla, yan Vazgeçmek zor aşktan Belli bi' kural var onda Hep kaçanı kovala Gül (ister oyna sen) oyna Kurtulmak zor benden Zırdeli bi' yürek var serde Senden asla vazgeçmem Koş koş, kovala Delikanlı korkmaz aşktan Kaç kaç, kovala Deli gönlüm kaçmaz aşktan Koş koş, kovala Delikanlı korkmaz aşktan Kaç kaç, kovala Deli gönlüm koş Deli gönlüm koş Deli gönlüm koş

Aşık Acıyı Sever Aşk derin acılar sever Açık denizlere yüreğini serer Ne rüzgârlar ondan korkutur beni Kalbin yoktur ezberi, unutur üzenleri Ne de yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutulur değer, acısı geçer gider Ne yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Aşk derin acılar sever Açık denizlere yüreğini serer Ne rüzgârlar ondan korkutur beni Kalbin yoktur ezberi, unutur üzenleri Ne de yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutulur değer, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutlur değer, acısı geçer gider Ne yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bi' kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutlur değer, acısı geçer gider Ne yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur Yüreğim avunur