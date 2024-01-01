Yanarım Şarkı Sözleri
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Gideli kaç yıl oldu
Şu yüzüm gülmez oldu
Kuşlar uçtu göç etti
Yuvaya dönmez oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
Gideli kaç yıl oldu
Şu yüzüm gülmez oldu
Kuşlar uçtu göç etti
Yuvaya dönmez oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yarim beni severdi
Halimi sormaz oldu
Ağladım gecelerce
Sesimi duymaz oldu
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım
Yanarım, ateş olurum
Kendime yokuş olurum
Gecelerde seni ararım
Gündüze seni sorarım