Gideli kaç yıl oldu Şu yüzüm gülmez oldu Kuşlar uçtu göç etti Yuvaya dönmez oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım Gideli kaç yıl oldu Şu yüzüm gülmez oldu Kuşlar uçtu göç etti Yuvaya dönmez oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yarim beni severdi Halimi sormaz oldu Ağladım gecelerce Sesimi duymaz oldu Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım Yanarım, ateş olurum Kendime yokuş olurum Gecelerde seni ararım Gündüze seni sorarım