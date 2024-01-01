Özgür Akkuş

Ben Hala Sendeyim Ne dediğimi anlamadıysan söyleyecek sözüm yok Yaptıklarını umursamıyorum hiçbirşeyde gözüm yok Sanki bu dünyada senden başka kalmadı hiç kadın yok Kıvırmadan gel, savurmadan gel, o zaman itirazım yok Zannetme yaptıklarını affedebilir, seni unutabilirim Zannetme senin yerine başka sevgililer bulabilirim Şimdi çok uzak senden uzak, yalnız bir haldeyim Sen gittin ama iyisin ama, ben hala sendeyim Şimdi öyle zor, öyle derin, beter bir haldeyim Sen gittin ama iyisin ama ben hala sendeyim Ne dediğimi anlamadıysan söyleyecek sözüm yok Yaptıklarını umursamıyorum hiçbirşeyde gözüm yok Sanki bu dünyada senden başka kalmadı hiç kadın yok Kıvırmadan gel, savurmadan gel, o zaman itirazım yok Zannetme yaptıklarını affedebilir, seni unutabilirim Zannetme senin yerine başka sevgililer bulabilirim Şimdi çok uzak senden uzak, yalnız bir haldeyim Sen gittin ama iyisin ama, ben hala sendeyim Şimdi öyle zor, öyle derin, beter bir haldeyim Sen gittin ama iyisin ama ben hala sendeyim Şimdi çok uzak senden uzak, yalnız bir haldeyim Sen gittin ama iyisin ama, ben hala sendeyim Şimdi öyle zor, öyle derin, beter bir haldeyim Ben gittim ama iyiyim ama ben hala sendeyim Ne dediğimi anlamadıysan söyleyecek sözüm yok.

Kaba Saba (Akustik) Kar diyor üzerime buz gibi erise de Üstüme gele hele hevesi de eskidi de Sargısı tut arada askıda kalır ama Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm Nerelere gideyim hüznüm Kaldı mı ki, söyle bir çözüm Hakkın yoksa ağlatma Gözümde yaşım fazla fazla Damlalar düşer uğruna bu yolda Nasıl biter bu aşk uğruna Sızlanma, sabrın yoksa Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba) Kim söyle Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba Kim söyle Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm Nerelere gideyim hüznüm Kaldı mı ki, söyle bir çözüm Hakkın yoksa ağlatma Gözümde yaşım fazla fazla Damlalar düşer uğruna bu yolda Nasıl biter bu aşk uğruna Sızlanma, sabrın yoksa Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba) Kim söyle Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba Kim söyle Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba Kim söyle Kar diyor üzerime buz gibi erise de Üstüme gele hele hevesi de eskidi de Sargısı tut arada askıda kalır ama Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne Kar diyor üzerime buz gibi erise de Üstüme gele hele hevesi de eskidi de Sargısı tut arada askıda kalır ama Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne

Kaba Saba Kar diyor üzerime buz gibi erise de Üstüme gele hele hevesi de eskidi de Sargısı tut arada askıda kalır ama Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm Nerelere gideyim hüznüm Kaldı mı ki, söyle bir çözüm Hakkın yoksa ağlatma Gözümde yaşım fazla fazla Damlalar düşer uğruna bu yolda Nasıl biter bu aşk uğruna Sızlanma, sabrın yoksa Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba) Kim söyle Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba Kim söyle Boğazıma kahrın, hüznün düğüm düğüm Nerelere gideyim hüznüm Kaldı mı ki, söyle bir çözüm Hakkın yoksa ağlatma Gözümde yaşım fazla fazla Damlalar düşer uğruna bu yolda Nasıl biter bu aşk uğruna Sızlanma, sabrın yoksa Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba (aşkın bana kaba saba) Kim söyle Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba Kim söyle Göz göre göre, göre bile bile seviyorum Aşkımla sağa, sola yolumuzu çiziyorum Yolcusu kalır, ama aşkın bana kaba saba Kim söyle Kar diyor üzerime buz gibi erise de Üstüme gele hele hevesi de eskidi de Sargısı tut arada askıda kalır ama Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne Kar diyor üzerime buz gibi erise de Üstüme gele hele hevesi de eskidi de Sargısı tut arada askıda kalır ama Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne

Bir Boşluk Var Bi' boşluk var içimde bi' yerlerde Fotoğraflarda yapayalnız bu duruşum Hep eksik bi' şeyler kalıyor nedense Bi' türlü tamamlanamıyorum bak sen şu işe Bi' boşluk var içimde bi' yerlerde Fotoğraflarda yapayalnız bu duruşum Hep eksik bi' şeyler kalıyor nedense Bi' türlü tamamlanamıyorum bak sen şu işe Zamanla iyileşir derler ya hep yalan Büyüyüp duruyor bu hikaye içimde kalan Her gün biraz daha geçiyor bak zaman Belkide zaman inanılan en büyük yalan Bazen kendini bilmiyor insan Bu yüzden soğuk Bu yüzden uzak Bu yüzden yasak Ellerim bu yüzden ağır Bu yüzden çağır gelirim Bu yüzden hep yarım belki düşlerim Ellerim bu yüzden ağır Bu yüzden çağır gelirim Bu yüzden hep yarım belki düşlerim Bu yüzden hep yarım belki düşlerim Bi' boşluk var içimde bi' yerlerde Fotoğraflarda yapayalnız bu duruşum Hep eksik bi' şeyler kalıyor nedense Bi' türlü tamamlanamıyorum bak sen şu işe Zamanla iyileşir derler ya hep yalan Büyüyüp duruyor bu hikaye içimde kalan Her gün biraz daha geçiyor bak zaman Belkide zaman inanılan en büyük yalan Bazen kendini bilmiyor insan Bu yüzden soğuk Bu yüzden uzak Bu yüzden yasak Ellerim bu yüzden ağır Bu yüzden çağır gelirim Bu yüzden hep yarım belki düşlerim Ellerim bu yüzden ağır Bu yüzden çağır gelirim Bu yüzden hep yarım belki düşlerim Bu yüzden hep yarım belki düşlerim

Pamuk Çiçeğim Yana yana yol aldım kar beyazım varamadım varamadım Bir an evvel sana al yanına yetişsem ah kara bahtım *** Korkma ellere uyma yeminim var yeminim Korkma seni bulamam sanma seninim ben seninim *** A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım karbeyazım *** A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım Karbeyazım *** La la la la la la la *** Korkma ellere uyma yeminim var yeminim Korkma seni bulamam sanma seninim ben seninim *** A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım karbeyazım *** A benim gülüm güneşim geçmeyen ateşim yar seni özledim özledim A benim pamuk çiçeğim nasıl vazgeçerim nasıl yaşarım karbeyazım

Yaranamadım Anlatamadım kendimi bir türlü kimseye yaranamadım Söyleyemedim derdimi gönülden sevene rastlayamadım *** Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım *** Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım *** Ayrılık olmaz bu gönül dayanmaz sensiz yaşanmaz bu şehirde Bir deli sevda bağlasan durmaz artık kalınmaz bu şehirde *** Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım *** Bir deli sevda bağlasan durmaz artık kalınmaz bu şehirde *** Keder oldum hüzün oldum yine ağlayamadım Canım oldun gülüm oldun seni koklayamadım Kulun oldum kölen oldum sana yaranamadım

Yıllar Yollar Remix İsteseydin Sonsuza Uzanırdım Yunus'un Sevdasıyla Bağlanırdım Gözlerimden Bile Bile Yaşlar Akıttın Biliyorum Sen De Beni Aldattın Yıllar Yollar Daha Neler Akıl Almaz Bahaneler Seni Beni Aldı Eller Sevdamıza Tuzaklar Var Vur Sazının Tellerine Başka Eller Ellerinde Keşkeler Düşsün Dilline Sevdamıza Tuzaklar Var