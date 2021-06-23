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Özgür Aras

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En Çok Dinlenen Özgür Aras Şarkıları

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01

Sahnede servet var!

Özgür Aras 03:28
02

Yılın şarkısı “Yalan” oldu

Özgür Aras 01:59
03

İntikam aşkı mı?

Özgür Aras 02:17
04

Bravo Sayışman

Özgür Aras 02:02
05

Taklitler aslını yaşatır

Özgür Aras 04:00

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