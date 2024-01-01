Düşünce Şarkı Sözleri
Özgür Çevik Düşünce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgür Çevik Düşünce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düşünce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Uzunca bekledim seni
Yapayalnız bir rüyada
Uyanmak istedim sen gelmeyince meğer
Sıkışmışım ben zamanda
Belki gelirsin diye
Dua ettim o anda
***
Yüzün belirsin diye
Yapayalnız rüyama
Belki gelirsin diye
Dua ettim Tanrıya..
Yanıp söndün gözlerimde
Poz verirken sonsuzluğa
Oyun oldun cümlelerimde
Susamışken çocukluğa
Belki içersin diye
Aşk demledim ellerimle
Dilin yanmasın diye
Ilıştırdım yüreğimle..
Uzunca bekledim seni
-
Korkalık yakışmıyor sana
Kaybedecek neyin kaldı daha
Cesaret bir ölü erdem
Sarılmaya çalıştığın hala
Sesleri bastırmıyor insanların
İçimdeki suskunluğu
**
Kelimeler yetersiz anladım
Anlatmaya düştüğüm boşluğun
Ordasın içimde bir yudum içince
Duyuyorum sesini
Yalnızlık korkusu teninin kokusundan
Tanıyorum seni
-
Sanki biliyormuşum gibi
Hazırdım gelişine
Ellerimle tutarım sandım
Uzandım gözlerine
Ellerim temizdi oysa
Bunca kir benden değil
Pay almak istedim güzelliğinden
Niyetim kötü değil
İncittiysem özür dilerim bebeğim
Kirlettiysem özür dilerim
İncittiysem özür dilerim bebeğim
Kirlettiysem özür dilerim
Yüzün sinmiş düşlerime
Lekeleri çıkmıyor gülüşünün
Suçu yıktın üzerime
Yargılıyor masumiyetin
İstemezdim böyle bitsin
Üzülmeni istemedim
Güç almak istermisin
Ellerimi göndereyim
İncittiysem özür dilerim bebeğim
Kirlettiysem özür dilerim.
-
Hiçbirşey yapmadım bugün yine
Harcadım zamanı harcadım öylesine
Unutmadım seni, unutturmadın belki de
Aldırmadım ama, aldırmadım ben yine
Aldırmadım
Susarım, susarım ben bazen
Susarım sensizliğe
Hiçbirşey olmadı bugün yine
Hayatım daha farklı, düne göre
***
Koyamadım kimseyi, koyamadım yerine
Kıyamadım sana, kıyamadım ben yine
Kıyamadım
Kaçarım, kaçarım ben bazen
Kaçarım sessizliğe
Susarım
Hiçbirşey yapmadım bugün yine
-
Herşey karıştı, cebimiz virane
Paramız pul oldu, herşey bahane
Toptan batmışız, ama bundan bana ne
**
Ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
***
Ali′nin takkesi Veli'nin başında
Biz geri kaldık uyanıklık işinde
Aklımız hala cennet kuşunda
***
Ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
***
Neydim, ne oldum
Boştum, doldum, oh
***
Ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
***
Kiminin elinde sopa, taş, top, tüfek
Kiminin korkusu vakitsiz ölmek
Bazen tek çare bunlara gülmek, oh
***
Ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
***
İyilik istemem kötülük yapmadım
Bebelerin elinden lokmayı kapmadım
Bana yön gerekmez, ben hiç sapmadım ki
***
Ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
***
Neydim, ne oldum
Boştum, doldum, oh
***
Ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
Oh ooh oh keyfim yerinde
-
Çok düşünce çok düşünce
Zaman kaçıyor ellerimden
Koş peşinden koş peşinden
Yoruldum artık düşünmekten
***
Çok düşünce çok düşünce
Doldu kafam almıyor içeri
Elim kolum yara içinde
Kanıyorlar yanıyorlar
Büyüyorlar içimde
***
Narkoz yemiş duygularım
Soğuk hissiz beklemekte
***
Alev almış çelişkiler
Sis bulutu yükselmekte
Patlamaya hazır aşklar
Savaşımdı sizlerle
Paylaştığım her bir yaşam
Mutasyondur bünyemde
***
Karanlıklar azalıyor yavaş yavaş kararsızlıklar
Şimdi kimse tanımaz beni üzerimde tuhaf bir elbise
Ben şimdi başka biri kokusuna yabancı hallerde
Şimdi kimse tanımaz beni üzerimde tuhaf bir elbise
Ben şimdi başka biri kokusuna yabancı hallerde
***
Çok düşünce çok düşünce
Çok düşünce çok düşünce
-
Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız.
Artık yabancısın,
Karanlık ve dibsiz kuyularla
Dolu dünya sevgilim
Tutun bize düşmeyelim
Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız.
Artık yabancısın
Karanlık ve dibsiz kuyularla
Dolu dünya sevgilim
Ben artık gitmeliyim
Bu bir veda anı sevgilim
Kaçırma gözlerini zamandan
Ne son ne de başlangıç yaşadığımız
***
Karımız olsun bize kalanlar
Bu bir veda anı sevgilim
Kaçırma gözlerini zamandan
Ne son ne de başlangıç yaşadığımız
Karımız olsun bize kalanlar
Varlığımdan uzak renkler seninle olsun
Artık yabancısın
Karanlık ve çıkmaz sokaklarla
Dolu dünya sevgilim
Dikkat et ne olursun
Bu bir veda anı sevgilim
Kaçırma gözlerini zamandan
Ne son ne de başlangıç yaşadığımız
Karımız olsun bize kalanlar
-
Susamış suların akışı gibi
Çaresiz gözlerin bakışı gibi
Kapının ansızın çalışı gibi
Akrebin ateşte yanışı gibi
Güneşin gölgede kalışı gibi
Uykumun düşlere dalışı gibi
***
Kalbimin nabzında atışı gibi
Bir yolun bir yere varışı gibi
Vazgeçip uzaktan senin yanında
Kendime cevapsız soru sormuşum
Kaybolup giderken fırtınalarda
Gönlümce ıssız bir ada bulmuşum
Farketmeden farketmeden
Farketmeden senin olmuşum
Susamış suların akışı gibi
Çaresiz gözlerin bakışı gibi
Kapının ansızın çalışı gibi
Akrebin ateşte yanışı gibi
-
Anlamını yitirmiş bir cümleyim ben
Toparlanıyor yeni kelimeler
Kime ait olduğunu bilmiyor
Rüzgarlara bıraktığım deli kader
***
Kimsiniz siz herşeyi belirleyen
Gölge gibi görünmeden
Ve ben
Kendime yenik düşen
***
Düşüşüm duruşum oldu
Kaldırmayın beni yerden
Kirletmeyin ellerimi
Dokunmayın bana lütfen
***
Savruluşum savunuşum oldu kendimin
Kim yanımda kim yok göremiyorum
Seçmelimiyim bu şıklardan birini
Tek yönlü yol dönemiyorum
***
Kimsiniz siz herşeyi belirleyen
Gölge gibi görünmeden
Ve ben
Kendime yenik düşen
-
Bir daha aşık olamam bu şehirde
İki kez yıkanılmaz ki bir nehirde
Bir daha aşık olamam bu şehirde
İki kez yıkanılmaz ki bir nehirde
***
Sular akıp gider yüreğin yitip giderken
Değişmez sandığın artık yok
Sular akıp gider yüreğin yitip giderken
Değişmez sandığın artık yok
***
Kendimizi mi sevdik aslında,
Yok yok beceremedik aşkı…
Yalnızlıktan bak korktuk
Galiba koptuk
Kendimizden yenildik