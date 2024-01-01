Özgür Çevik

Bir Daha Aşık Olamam Bir daha aşık olamam bu şehirde İki kez yıkanılmaz ki bir nehirde Bir daha aşık olamam bu şehirde İki kez yıkanılmaz ki bir nehirde *** Sular akıp gider yüreğin yitip giderken Değişmez sandığın artık yok Sular akıp gider yüreğin yitip giderken Değişmez sandığın artık yok *** Kendimizi mi sevdik aslında, Yok yok beceremedik aşkı… Yalnızlıktan bak korktuk Galiba koptuk Kendimizden yenildik

Aldırma Gönül Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma *** Ağladığın duyulmasın Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Ağladığın duyulmasın *** Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Dışarıda deli dalgalar Gelip duvarları yalar *** Dışarıda deli dalgalar Gelip duvarları yalar Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma *** Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Kurşun ata ata biter Yollar gide gide biter Mapus yata yata biter Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma ** Mapus yata yata biter Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma *** Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah'a Dertlerin kalkınca şaha Bir sitem yolla Allah'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma

Boşu Boşuna Tanrım bana ömür vermiş ömür vermiş Boşu boşuna boşu boşuna Vücuduma bir can girmiş bir can girmiş Boşu boşuna boşu boşuna Boşu boşuna *** Su akar deryaya varır Deryadan mayi çıkarır Gökyüzünde yağmur olur Gökyüzünde yağmur olur Damlaları boşu boşuna Boşu boşuna boşu boşuna *** İsa Meryem'e mi kalmış Musa asadan ne bulmuş Süleyman bir sultan olmuş Süleyman bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna Boşu boşuna boşu boşuna

Garip Kurumuş yeşil otları Toprak olmuş umutları Gökte mazi bulutları Bu mezarda bir garip var, garip *** Hızlı hızlı giden yolcu Bu mezarda bir garip var Bak taşına acı acı Bu mezarda bir garip var, garip *** İzi bile yok dünyada Onu aramak beyhude Ne gezersin bu ovada Bu mezarda bir garip var, garip

Gidenlerin Türküsü Camların arkasında gece ve kar Beyaz karanlıkta parlayan raylar Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Kavuşulmamayı anlatıyorlar *** Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Kavuşulmamayı anlatıyorlar *** Üçüncü mevkii bekleme salonu Çıplak ayaklı bir çocuk yatıyor Gece ve kar yine pencerelerde Acı türküsünü mırıldanıyor Acı türküsünü mırıldanıyor *** Gece ve kar yine pencerelerde Acı türküsünü mırıldanıyor Acı türküsünü mırıldanıyor *** Bir türkü söylüyorlardı içerde Bu giden kardeşimin türküsüydü Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü Bu milyonların gerçek öyküsüydü *** Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü Bu milyonların gerçek öyküsüydü *** Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü

Hasretinle Yandı Gönlüm Hasretinle yandı gönlüm Yandı yandı söndü gönlüm Evvel yükseklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm *** Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğundan soldu gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Bin bir dertle doldu gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Çaresizlik yolu bağlar Yokluğundan öldü gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm

Nice Yıllara Yapraklara dallara Yapraklara dallara Yeşillere allara Yeşillere allara *** Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara *** Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara *** Yapraklara dallara Yapraklara dallara Yeşillere allara Yeşillere allara *** Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara *** Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara *** Yaprak dala al yeşile yaraşır Yaprak dala al yeşile yaraşır Gayri bundan böyle vermem seni ellere Seni ellere Seni ellere *** Yapraklara dallara Yapraklara dallara Yeşillere allara Yeşillere allara *** Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara Nice nice yıllara gülüm Nice nice yıllara *** Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara Nice nice yıllara

İnce İnce Bir Kar Yağar/Garip İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne Neden felek inanmıyor gariplerin sözüne? Yandım yandım, bana of of Etme ağam n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? *** Sen anandan, ben babamdan ağa doğmadık dostum Gel beraber yaşayalım, sanma ki sana küstüm Yandık yandık, bize of of Etme ağam n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur?

Dumanlı Dumanlı Oy göresim geldi suna boylum seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam, oturup ağlasam delidir derler *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar davulları dizgin doludur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler