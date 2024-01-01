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Unutamadıklarım Şarkı Sözleri

Özgür Çevik Unutamadıklarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özgür Çevik Unutamadıklarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutamadıklarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özgür Çevik

Özgür Çevik

Unutamadıklarım

  • Bir Daha Aşık Olamam

  • Aldırma Gönül

  • Boşu Boşuna

  • Garip

  • Gidenlerin Türküsü

  • Hasretinle Yandı Gönlüm

  • Nice Yıllara

  • İnce İnce Bir Kar Yağar/Garip

  • Dumanlı Dumanlı

  • Deniz Üstü Köpürür

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