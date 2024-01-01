Özgür Çevik

Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız. Artık yabancısın, Karanlık ve dibsiz kuyularla Dolu dünya sevgilim Tutun bize düşmeyelim Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız. Artık yabancısın Karanlık ve dibsiz kuyularla Dolu dünya sevgilim Ben artık gitmeliyim Bu bir veda anı sevgilim Kaçırma gözlerini zamandan Ne son ne de başlangıç yaşadığımız *** Karımız olsun bize kalanlar Bu bir veda anı sevgilim Kaçırma gözlerini zamandan Ne son ne de başlangıç yaşadığımız Karımız olsun bize kalanlar Varlığımdan uzak renkler seninle olsun Artık yabancısın Karanlık ve çıkmaz sokaklarla Dolu dünya sevgilim Dikkat et ne olursun Bu bir veda anı sevgilim Kaçırma gözlerini zamandan Ne son ne de başlangıç yaşadığımız Karımız olsun bize kalanlar