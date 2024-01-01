Bize Kalanlar Şarkı Sözleri
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Özgür Çevik
Bize Kalanlar
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Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız.
Artık yabancısın,
Karanlık ve dibsiz kuyularla
Dolu dünya sevgilim
Tutun bize düşmeyelim
Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız.
Artık yabancısın
Karanlık ve dibsiz kuyularla
Dolu dünya sevgilim
Ben artık gitmeliyim
Bu bir veda anı sevgilim
Kaçırma gözlerini zamandan
Ne son ne de başlangıç yaşadığımız
***
Karımız olsun bize kalanlar
Bu bir veda anı sevgilim
Kaçırma gözlerini zamandan
Ne son ne de başlangıç yaşadığımız
Karımız olsun bize kalanlar
Varlığımdan uzak renkler seninle olsun
Artık yabancısın
Karanlık ve çıkmaz sokaklarla
Dolu dünya sevgilim
Dikkat et ne olursun
Bu bir veda anı sevgilim
Kaçırma gözlerini zamandan
Ne son ne de başlangıç yaşadığımız
Karımız olsun bize kalanlar