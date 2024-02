Özgür Çevik

Herşey karıştı, cebimiz virane Paramız pul oldu, herşey bahane Toptan batmışız, ama bundan bana ne ** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Ali′nin takkesi Veli'nin başında Biz geri kaldık uyanıklık işinde Aklımız hala cennet kuşunda *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Neydim, ne oldum Boştum, doldum, oh *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Kiminin elinde sopa, taş, top, tüfek Kiminin korkusu vakitsiz ölmek Bazen tek çare bunlara gülmek, oh *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** İyilik istemem kötülük yapmadım Bebelerin elinden lokmayı kapmadım Bana yön gerekmez, ben hiç sapmadım ki *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Neydim, ne oldum Boştum, doldum, oh *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde