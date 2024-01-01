Özgür Çevik

İncittiysem Sanki biliyormuşum gibi Hazırdım gelişine Ellerimle tutarım sandım Uzandım gözlerine Ellerim temizdi oysa Bunca kir benden değil Pay almak istedim güzelliğinden Niyetim kötü değil İncittiysem özür dilerim bebeğim Kirlettiysem özür dilerim İncittiysem özür dilerim bebeğim Kirlettiysem özür dilerim Yüzün sinmiş düşlerime Lekeleri çıkmıyor gülüşünün Suçu yıktın üzerime Yargılıyor masumiyetin İstemezdim böyle bitsin Üzülmeni istemedim Güç almak istermisin Ellerimi göndereyim İncittiysem özür dilerim bebeğim Kirlettiysem özür dilerim.

Yalnızlık Korkusu Korkalık yakışmıyor sana Kaybedecek neyin kaldı daha Cesaret bir ölü erdem Sarılmaya çalıştığın hala Sesleri bastırmıyor insanların İçimdeki suskunluğu ** Kelimeler yetersiz anladım Anlatmaya düştüğüm boşluğun Ordasın içimde bir yudum içince Duyuyorum sesini Yalnızlık korkusu teninin kokusundan Tanıyorum seni

Boş Gönlüm Hiçbirşey yapmadım bugün yine Harcadım zamanı harcadım öylesine Unutmadım seni, unutturmadın belki de Aldırmadım ama, aldırmadım ben yine Aldırmadım Susarım, susarım ben bazen Susarım sensizliğe Hiçbirşey olmadı bugün yine Hayatım daha farklı, düne göre *** Koyamadım kimseyi, koyamadım yerine Kıyamadım sana, kıyamadım ben yine Kıyamadım Kaçarım, kaçarım ben bazen Kaçarım sessizliğe Susarım Hiçbirşey yapmadım bugün yine

Keyfim Yerinde Herşey karıştı, cebimiz virane Paramız pul oldu, herşey bahane Toptan batmışız, ama bundan bana ne ** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Ali′nin takkesi Veli'nin başında Biz geri kaldık uyanıklık işinde Aklımız hala cennet kuşunda *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Neydim, ne oldum Boştum, doldum, oh *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Kiminin elinde sopa, taş, top, tüfek Kiminin korkusu vakitsiz ölmek Bazen tek çare bunlara gülmek, oh *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** İyilik istemem kötülük yapmadım Bebelerin elinden lokmayı kapmadım Bana yön gerekmez, ben hiç sapmadım ki *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde *** Neydim, ne oldum Boştum, doldum, oh *** Ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde Oh ooh oh keyfim yerinde

Aşk Demledim Uzunca bekledim seni Yapayalnız bir rüyada Uyanmak istedim sen gelmeyince meğer Sıkışmışım ben zamanda Belki gelirsin diye Dua ettim o anda *** Yüzün belirsin diye Yapayalnız rüyama Belki gelirsin diye Dua ettim Tanrıya.. Yanıp söndün gözlerimde Poz verirken sonsuzluğa Oyun oldun cümlelerimde Susamışken çocukluğa Belki içersin diye Aşk demledim ellerimle Dilin yanmasın diye Ilıştırdım yüreğimle.. Uzunca bekledim seni

Çok Düşünce Çok düşünce çok düşünce Zaman kaçıyor ellerimden Koş peşinden koş peşinden Yoruldum artık düşünmekten *** Çok düşünce çok düşünce Doldu kafam almıyor içeri Elim kolum yara içinde Kanıyorlar yanıyorlar Büyüyorlar içimde *** Narkoz yemiş duygularım Soğuk hissiz beklemekte *** Alev almış çelişkiler Sis bulutu yükselmekte Patlamaya hazır aşklar Savaşımdı sizlerle Paylaştığım her bir yaşam Mutasyondur bünyemde *** Karanlıklar azalıyor yavaş yavaş kararsızlıklar Şimdi kimse tanımaz beni üzerimde tuhaf bir elbise Ben şimdi başka biri kokusuna yabancı hallerde Şimdi kimse tanımaz beni üzerimde tuhaf bir elbise Ben şimdi başka biri kokusuna yabancı hallerde *** Çok düşünce çok düşünce Çok düşünce çok düşünce

Bize Kalanlar Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız. Artık yabancısın, Karanlık ve dibsiz kuyularla Dolu dünya sevgilim Tutun bize düşmeyelim Dokunduğumdan uzak, kokladığımdan tatsız. Artık yabancısın Karanlık ve dibsiz kuyularla Dolu dünya sevgilim Ben artık gitmeliyim Bu bir veda anı sevgilim Kaçırma gözlerini zamandan Ne son ne de başlangıç yaşadığımız *** Karımız olsun bize kalanlar Bu bir veda anı sevgilim Kaçırma gözlerini zamandan Ne son ne de başlangıç yaşadığımız Karımız olsun bize kalanlar Varlığımdan uzak renkler seninle olsun Artık yabancısın Karanlık ve çıkmaz sokaklarla Dolu dünya sevgilim Dikkat et ne olursun Bu bir veda anı sevgilim Kaçırma gözlerini zamandan Ne son ne de başlangıç yaşadığımız Karımız olsun bize kalanlar

Farketmeden Susamış suların akışı gibi Çaresiz gözlerin bakışı gibi Kapının ansızın çalışı gibi Akrebin ateşte yanışı gibi Güneşin gölgede kalışı gibi Uykumun düşlere dalışı gibi *** Kalbimin nabzında atışı gibi Bir yolun bir yere varışı gibi Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum Kaybolup giderken fırtınalarda Gönlümce ıssız bir ada bulmuşum Farketmeden farketmeden Farketmeden senin olmuşum Susamış suların akışı gibi Çaresiz gözlerin bakışı gibi Kapının ansızın çalışı gibi Akrebin ateşte yanışı gibi

Düşünürüm Anlamını yitirmiş bir cümleyim ben Toparlanıyor yeni kelimeler Kime ait olduğunu bilmiyor Rüzgarlara bıraktığım deli kader *** Kimsiniz siz herşeyi belirleyen Gölge gibi görünmeden Ve ben Kendime yenik düşen *** Düşüşüm duruşum oldu Kaldırmayın beni yerden Kirletmeyin ellerimi Dokunmayın bana lütfen *** Savruluşum savunuşum oldu kendimin Kim yanımda kim yok göremiyorum Seçmelimiyim bu şıklardan birini Tek yönlü yol dönemiyorum *** Kimsiniz siz herşeyi belirleyen Gölge gibi görünmeden Ve ben Kendime yenik düşen