Anadolu Rüzgarı Şarkı Sözleri
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Özgür Demirhan
Anadolu Rüzgarı
-
Beyaz giyme söz olur
Siyah giyme toz olur
Gel beraber kaçalım
Muradımız tez olur
***
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
***
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Kız (Yar) nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
***
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
-
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İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
(Aman aman yetiyor)
Annesine kara da haber gidiyor
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
***
İki keklik bir dereden su içer
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
(Aman aman dert açar)
Buna kara sevda derler tez geçer
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
***
İki keklik bir kayada yaslanır
Teke de bıçak gümüş kında paslanır
Bir gün olur deli de gönül uslanır
(Uslanır aman aman uslanır)
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
-
Ağasar'ın balını da
Gel salını salını
Ağasar'ın balını da
Gel salını salını
Adam cebinde daşır
Senun gibi gelini
Adam cebinde daşır
Senun gibi gelini
Oy Nazım'ım oy oy
***
Adam cebinde daşır
Senun gibi gelini
Oy Nazım'ım oy oy
***
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Anan seni veriy
Bir bağ pirasiya
Anan seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy Nazım'ım oy oy
***
Baban seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy Nazım'ım oy oy
***
Sis dağının başlari da
Kesme kesme daşlari
Sis dağının başlari da
Kesme kesme daşlari
Adamı öldürüyü
Nazli yârin gaşlari
Adamı öldürüyü da
Nazli yârin gaşlari
Oy Nazım'ım oy oy
***
Adamı öldürüyü da
Nazlı yârin gaşlari
Oy Nazım'ım oy oy
***
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Anan seni veriyi
Bir bağ pirasiya
Anan seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy Nazım'ım oy oy
***
Baban seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy oy Nazım'ım oy oy
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Ay Doğar Sini Sini (Tu)
Sevmişem Birisini
Kılıç Vursan Boynuma (Tu)
Söylemem Doğrusunu
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
Ay Doğar Bedir Allah (Tu)
Bu Sevda Nedir Allah
Ya Benim Muradım Ver (Tu)
Ya Beni Öldür Allah
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
Karanfil Renk Renk Olur (Tu)
Âşka Düşen Denk Olur
Umarım Başa Gele (Tu)
Göresin Ne Renk Olur
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
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Kahveyi Kavururlar
İçmeden Savururlar
Bizim Köyün Adeti
Sevmeden Ayırırlar
***
Haydi Yarim Neylemeli Neylemeli
Güzel Yarin Gönlünü Eylemeli
***
Kahvenin Köpüklüsü
Meşenin Kütüklüsü
Kadınım Aman Aman
Saraylar Kıymetlisi
***
Haydi Yarim Neylemeli Neylemeli
Güzel Yarin Gönlünü Eylemeli
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Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım
*
Kalk gidek meyhana hanaya
Çay hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında
Divanında doğru söylensin
*
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama kolların incir
*
Kalk gidek meyhana hanaya
Çay hanaya meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında
Divanında doğru söylensin