Özhan Eren

Öyle Sev Şarkı Sözleri
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Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümâyân,
Güller gibi… sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nâlân;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrârını ömrün eder i'lân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Âlemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşam
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde semâ kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!
-
Gece şehre düşmüş, ben hâlâ uyanık
Görüntün bazen net, bazen de bulanık
Karma var, kanıtlandı, ben inandım artık
Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık
***
Önce iki yabancı, sonra iki yalancı
Önce iki âşık, sonra tek kaldık
Yine de denk geldik işte
Hikâyemiz ezberimde
***
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Kabullen bu kehaneti
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Kabullen bu kehaneti
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev
***
Elbet biz değildik şehrin tek âşıkları
O geceyi unutmam, gülüşüne kandığım
Gözlerin tanıdık bi' şeyler hatırlattı
Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık
***
Önce iki yabancı, sonra iki yalancı
Önce iki âşık, sonra tek kaldık
Yine de denk geldik işte
Hikâyemiz ezberimde
***
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Kabullen bu kehaneti
Öyle sev, öyle sarıl ki
Bırak nezaketi
Görelim cesareti
***
Öyle sev