Özhan Eren

Yorgun gözümün halkalarında Güller gibi fecr oldu nümâyân, Güller gibi… sonsuz, iri güller Güller ki kamıştan daha nâlân; Gün doğdu yazık arkalarında! Altın kulelerden yine kuşlar Tekrârını ömrün eder i'lân. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam Âlemlerimizden sefer eyler? Akşam, yine akşam, yine akşam Bir sırma kemerdir suya baksam; Üstümde semâ kavs-i mutalsam! Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Gece şehre düşmüş, ben hâlâ uyanık Görüntün bazen net, bazen de bulanık Karma var, kanıtlandı, ben inandım artık Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık *** Önce iki yabancı, sonra iki yalancı Önce iki âşık, sonra tek kaldık Yine de denk geldik işte Hikâyemiz ezberimde *** Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Kabullen bu kehaneti Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Kabullen bu kehaneti Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev *** Elbet biz değildik şehrin tek âşıkları O geceyi unutmam, gülüşüne kandığım Gözlerin tanıdık bi' şeyler hatırlattı Kim bilir kimler olduk ve kaç kere karşılaştık *** Önce iki yabancı, sonra iki yalancı Önce iki âşık, sonra tek kaldık Yine de denk geldik işte Hikâyemiz ezberimde *** Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Kabullen bu kehaneti Öyle sev, öyle sarıl ki Bırak nezaketi Görelim cesareti *** Öyle sev