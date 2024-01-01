Güle Yazdım Şarkı Sözleri
Özhan Eren Güle Yazdım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özhan Eren Güle Yazdım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güle Yazdım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Annem bahtı kara ömrü çile dolu annem
Annem bahtı kara gönlü yara dolu annem
Eksiğim sensiz yarımım sensiz
Yarınım sensiz olmasın annem
Annem annem garip annem
Dünya sensiz dönmesin annem
Annem annem canım annem
Ömrüm sensiz sürmesin annem
(Bahtım sensiz gülmesin annem)
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Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
Yara bende derman sende
Ya kendin gel ya da bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
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Güle yazdım adını
Bülbül duysa kıskanır
Yar aşkından divanenim
Kim görse Mecnun sanır
Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Al ömrümü al canim
Al senin ömrüne yaz
Güle sordum adını
Gün açılsın gör dedi
Yare ömrün vermezsen
Aşka ermen zor dedi
Gün açıldı tan oldu
Ben aşkı satın aldım
Verdim bir can oldu
Gül açıldı kar oldu
Ben aşkı satın aldım
Verdim bir can oldu
Yar beni gülere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
Al ömrümü al canim
Al senin ömrüne yaz
Yar beni güllere yaz
Yaz beni gönlüne yaz
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Kimisi Pınar Başında
Kimisi Yolun Dışında
Al Giyen On Beş Yaşında
İlle Mavili Mavili
**
Kimisi Dağlarda Gezer
Kimisi Incisin Dizer
Al Giyen Bağrımı Ezer
İlle Mavili Mavili
***
Kimisi Odun Devşirir
Kimisi Kahve Pişirir
Al Giyen Aklım Şaşırır
İlle Mavili Mavili
***
Köroğlu'm Der Ki N'olacak
Takdir Yerini Bulacak
Mavilim Kaldı Alacak
İlle Mavili Mavili
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Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım
Yalan imiş yaşadığım ben de yalan olacağım
Topraktan geldim al canım
Topraktan geldim al canım, bir gün toprak olacağım
Ben de yalan olacağım
***
Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Ben de yalan olacağım
***
Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım
Anam babam hem gardaşım, eşim dostum hem yoldaşım
Söner ocak soğur aşım, söner ocak soğur aşım
Bir gün yalan olacağım
Ben de yalan olacağım
***
Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Çoban olsam dağ başında, sultan olsam bin yaşında
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Nasıl nerde kaç yaşında bir gün yalan olacağım
Ben de yalan olacağım
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Gül olanın aslı güldür
Peygamberin nesli güldür
Girdim şahın bahçesine
Postu destarı Gül'dür, gül
Girdim şahın bahçesine
Postu destarı Gül'dür, gül
Asmasında gül dalları
Kovanında gül balları
Ağacında gül halleri
Servi çınarı Gül'dür, gül
Ağacında gül halleri
Servi çınarı Gül'dür, gül
Açıl gel ey gonca gülüm
Ağlatma şeyda bülbülüm
Açıl gel ey gonca gülüm
Ağlatma şeyda bülbülüm
Şu inleyen garip dilin
Ahu efganı Gül'dür, gül
Şu inleyen garip dilin
Ahu efganı Gül'dür, gül
Gülden terazi tutarlar
Gül ile gülü tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı Gül'dür, gül
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı Gül'dür, gül
Gel ha gel gül ey Nesîmi
Geldi yine gül mevsimi
Gel ha gel gül ey Nesîmi
Geldi yine gül mevsimi
Bu feryat bülbül sesi mi
Sesi feryadı Gül'dür, gül
Bu feryat bülbül sesi mi
Sesi feryadı Gül'dür, gül
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Ateş idim küle döndüm
Rüzgar idim yele döndüm
Evvel yarin dostu idim
Şimdi uzak ele döndüm
Ateş idim küle döndüm
Rüzgar idim yele döndüm
Evvel yarin dostu idim
Şimdi uzak ele döndüm
Sen yanımda olmayınca
Bahar bilmez güle döndüm
Sen yanımda olmayınca
Bahar bilmez güle döndüm
Türkülerim öksüz kaldı
Düzen tutmaz tele döndüm
Türkülerim öksüz kaldı
Düzen tutmaz tele döndüm
Yağmur idim damla oldum
Neşe idim gamla doldum
Evvel yanında yar idim
Şimdi uzaklarda soldum
Yağmur idim damla oldum
Neşe idim gamla doldum
Evvel yanında yar idim
Şimdi uzaklarda soldum
Sen yanımda olmayınca
Bahar bilmez güle döndüm
Sen yanımda olmayınca
Bahar bilmez güle döndüm
Türkülerim öksüz kaldı
Düzen tutmaz tele döndüm
Türkülerim öksüz kaldı
Düzen tutmaz tele döndüm
Sen yanımda olmayınca
Bahar bilmez güle döndüm
Sen yanımda olmayınca
Bahar bilmez güle döndüm
Türkülerim öksüz kaldı
Düzen tutmaz tele döndüm
Türkülerim öksüz kaldı
Düzen tutmaz tele döndüm
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Yine düştüm yollara
Gözlerimde yağmurlar
İçimde bir fırtına
Yüreğimde yangın var
Yine düştüm yollara
Gözlerimde yağmurlar
İçimde bir fırtına
Yüreğimde yangın var
Ağlasam feryat etsem
Sesimi duyan olmaz
Başımı alıp gitsem
Gitme kal diyen olmaz
Ağlasam feryat etsem
Sesimi duyan olmaz
Başımı alıp gitsem
Gitme kal diyen olmaz
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
Yine düştüm yollara
Gözlerimde yağmurlar
İçimde bir fırtına
Yüreğimde yangın var
Yine düştüm yollara
Gözlerimde yağmurlar
İçimde bir fırtına
Yüreğimde yangın var
Ağlasam feryat etsem
Sesimi duyan olmaz
Başımı alıp gitsem
Gitme kal diyen olmaz
Ağlasam feryat etsem
Sesimi duyan olmaz
Başımı alıp gitsem
Gitme kal diyen olmaz
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
Ah bu felek utansın
İstemem ey şehir
İstemem üstü kalsın
Alacağım senden değil
Ah bu kader utansın
-
N'etsem n'eylesem dertlerin
Hangisine yanam şaştım
Bir elim yanık bağrımda
Ötekin Mevla'ya açtım
Hey Allahım derman eyle
Gör halimi aman eyle
Olmaz ise ferman eyle
Azrail alsın bu canım
Gülen gözler görmez oldu
Dost kollarım sarmaz oldu
Aklım fikrim ermez oldu
Gayrı bu canımdan geçtim