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7/24 Dinle
Özhan Eren
Özhan Eren
10 Parça | 50:00
Birçok sinema filmi ve reklamlara da müzik yapan başarılı sanatçı Özhan Eren'in türkülerini dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Özhan Eren'in türkülerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Sor Beni
Özhan Eren
05:33
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02
Ah Bu Gönlüm
Özhan Eren
04:55
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03
Sarıkamış Türküsü
Özhan Eren
05:08
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04
Annem
Özhan Eren
04:13
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05
Güle Yazdım Adını
Özhan Eren
04:25
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06
Yalan İmiş
Özhan Eren
04:49
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07
Kara Tren
Özhan Eren
06:06
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08
Güldür Gül
Özhan Eren
06:10
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09
Turnalara Tutun da Gel
Özhan Eren
04:01
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10
Senin İçin
Özhan Eren
04:40
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